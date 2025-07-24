Ukrayna ile Rusya Arasında 9. Esir Asker Takası Gerçekleşti

Ukrayna ile Rusya Arasında 9. Esir Asker Takası Gerçekleşti
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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, 2 Haziran'da İstanbul'da gerçekleştirilen müzakereler sonucunda 9. esir asker takasının yapıldığını açıkladı. Toplamda 1000'den fazla Ukraynalı askerin evlerine döndüğü belirtildi.

UKRAYNA ile Rusya arasında, İstanbul müzakerelerinde sağlanan anlaşmalar gereği 9'uncu esir asker takası yapıldı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya ile 2 Haziran'da İstanbul'da gerçekleştirilen müzakerelerde ulaşılan anlaşmalar doğrultusunda 9'uncu esir takasının yapıldığını bildirdi. Zelenskiy, takas süreci kapsamında toplamda 1000'den fazla Ukraynalı askerin evlerine döndüğünü belirtti. Zelenskiy, esir asker takası sürecinin sürdürülmesi gerektiğini kaydetti.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan da konuya ilişkin yapılan açıklamada, 2 Haziran'da İstanbul'da varılan anlaşmalar çerçevesinde, Ukrayna yönetiminin kontrolündeki bölgelerden bir grup esir Rus askerinin alındığı bildirildi. Karşılığında Ukrayna'ya bir grup askerin teslim edildiği belirtilen açıklamada, alınan Rus askerlerin Belarus'ta olduğu ve Rusya'ya getirileceği aktarıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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