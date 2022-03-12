Rus ordusu, Mariupol'da Sultan Süleyman Camii'nin yanı başını bombaladı! Türkler içeride mahsur - Haberler

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Rus ordusu, Mariupol'da Sultan Süleyman Camii'nin yanı başını bombaladı! Türkler içeride mahsur

Haberler.com - Mesut Şahin - Dünya
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Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Rus ordusunun Mariupol'da bulunan ve içinde Türklerin mahsur kaldığı camiyi bombaladığını duyurdu. Canlı yayına bağlanan Kanuni Sultan Süleyman Camii Dernek Başkanı İsmail Hacıoğlu, "Caminin 700 metre ilerisine roket düştü, yakınında da çatışmalar var. Camide 30 vatandaşımız var, yaralanan yok" dedi.

Rusya- Ukrayna savaşının 17. gününde çatışmalar daha da şiddetlendi. Ukrayna ordusu ve sivil halk direnişini sürdürmeye devam ederken, dün Rus ordusunun Mariupol'de, Türk vatandaşlarının sığındığı bir caminin çevresini bombaladığı haberi ulaşmıştı. Habere göre; Türk vatandaşları yoğun bombardıman nedeniyle camii de mahsur kaldı.

Bugün konu hakkında yeni bir açıklama daha geldi. Söz konusu caminin Kanuni Sultan Süleyman Camii olduğunu belirten Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın camiyi vurduğunu duyurdu. Bakanlığın açıklamasında "Mariupol'deki Kanuni Sultan Süleyman ve eşi Roksolana'nın (Hürrem Sultan) camisi Rus işgalciler tarafından bombalandı" denildi.

Ukrayna Dışişleri: Rusya, Mariupol'de içinde çocuk ve Türklerinde olduğu Kanuni Sultan Süleyman Camii'ni bombaladı

CNN Türk canlı yayınına bağlanan Kanuni Sultan Süleyman Camii Dernek Başkanı İsmail Hacıoğlu, "Camide 30 vatandaşımız var. Tahliye otobüslerimiz yolda. Caminin 700 metre ilerisine roket düştü, yakınında da çatışmalar var. Herhangi bir hasar meydana gelmedi. Vatandaşlarımızdan yaralanan yok" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, geçtiğimiz günlerde Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın Lviv, Kiev, Kremençuk ve Dnipro bölgelerinden tahliye edilen Türk vatandaşı sayısının 13 bin 719 olduğunu açıklamıştı.

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Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com Haberler.com - Dünya

Ukrayna, Rusya, Dünya, Güncel, Haberler

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Yorumlar (10)

Aykut Kalanoğlu:

Savaş olan bir ülkede her yer bombalanırken bizim Türklerin içeride mahsur kalması gibi saçma bir haber olamaz ! bizim Türklerde dahil herkes sığınaklarda ve namaz sığınaklarda kılınamıyor mu ? kasıtlı haber bizi savaşa sokmak amaç her şey deneniyor !

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Önder Yıldız:

gaza gelmeyin savaşa hayır

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Mersin İdmanYurdu:

Niye sen müslüman değilmisin ?

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