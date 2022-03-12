Rus ordusu, Mariupol'da Sultan Süleyman Camii'nin yanı başını bombaladı! Türkler içeride mahsur

Rusya- Ukrayna savaşının 17. gününde çatışmalar daha da şiddetlendi. Ukrayna ordusu ve sivil halk direnişini sürdürmeye devam ederken, dün Rus ordusunun Mariupol'de, Türk vatandaşlarının sığındığı bir caminin çevresini bombaladığı haberi ulaşmıştı. Habere göre; Türk vatandaşları yoğun bombardıman nedeniyle camii de mahsur kaldı.

UKRAYNA'DAN DIŞİŞLERİ: RUS ORDUSU, CAMİYİ VURDU

Bugün konu hakkında yeni bir açıklama daha geldi. Söz konusu caminin Kanuni Sultan Süleyman Camii olduğunu belirten Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın camiyi vurduğunu duyurdu. Bakanlığın açıklamasında "Mariupol'deki Kanuni Sultan Süleyman ve eşi Roksolana'nın (Hürrem Sultan) camisi Rus işgalciler tarafından bombalandı" denildi.

"CAMİDE 30 VATANDAŞIMIZ VAR"

CNN Türk canlı yayınına bağlanan Kanuni Sultan Süleyman Camii Dernek Başkanı İsmail Hacıoğlu, "Camide 30 vatandaşımız var. Tahliye otobüslerimiz yolda. Caminin 700 metre ilerisine roket düştü, yakınında da çatışmalar var. Herhangi bir hasar meydana gelmedi. Vatandaşlarımızdan yaralanan yok" dedi.

UKRAYNA'DAN 13 BİN 719 TÜRK TAHLİYE EDİLDİ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, geçtiğimiz günlerde Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın Lviv, Kiev, Kremençuk ve Dnipro bölgelerinden tahliye edilen Türk vatandaşı sayısının 13 bin 719 olduğunu açıklamıştı.