Ukrayna Dışişleri Bakanı: Ateşkes Anlaşmasını Memnuniyetle Karşılıyoruz

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, ateşkes konusunda varılan anlaşmayı ve Pakistan'ın ara buluculuk çabalarını memnuniyetle karşıladığını duyurdu. Ayrıca, Moskova'nın savaşı sona erdirmek için gerekli kararlılığı göstermesi gerektiğini vurguladı.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Başkan Trump ile İran arasında Hürmüz Boğazı'nın açılması ile ateşkes konusunda varılan anlaşmayı ve Pakistan'ın ara buluculuk çabalarını memnuniyetle karşılıyoruz. Amerikan kararlılığı işe yarıyor. Moskova'yı ateşkes ilan etmeye ve Ukrayna'ya karşı savaşını sona erdirmeye zorlayacak yeterli kararlılığın zamanının geldiğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
