Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba istifa etti

Rusya ile aralarındaki çatışmalar sürerken, Ukrayna kabinesinden peş peşe istifa haberleri geliyor.

Ukrayna basını Dışişleri Bakanı Dmitry Kuleba'nın görevinden alınacağını, yerine şu anki yardımcısı Andrey Sibiga'nın getirileceğini öne sürmüş, "Dışişleri Bakanı Kuleba'nın görevden alınması planlanıyor. Yerine Dışişleri Bakanı Birinci Yardımcısı Andrey Sibiga'nın getirilmesi bekleniyor. Kaynaklar, hükümette başka görevden almaların da olacağını söylüyor" ifadelerine yer verilmişti. Reuters'ın parlamento başkanına dayandırdığı habere göre; Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba istifasını verdi.

3 BAKAN İSTİFA İÇİN BAŞVURUDA BULUNDU

Öte yandan; Ukrayna Parlamentosu Başkanı Ruslan Stefançuk dün yaptığı açıklamada,Ukrayna Stratejik Endüstriler Bakanı Kamyshin, Adalet Bakanı Malyushka, Çevre Koruma ve Doğal Kaynaklar Bakanı Strelets ile Ukrayna Devlet Mülkiyet Fonu Başkanı Koval'ın parlamentoya istifa için başvuruda bulunduklarını belirtti. Stefançuk açıklamasında, "Tüm başvurular en yakın genel kurul toplantılarının birinde değerlendirilecektir." ifadesini kullandı. İstifaların kesinleşmesi için parlamentoda oylanması gerekiyor.

"MEVCUT BAKANLARIN YARISI GÖREVDEN ALINACAK"

'Halkın Hizmetkarı' grubunun parlamento lideri David Arahamia ise, hükümette değişiklik olacağını, mevcut bakanların yaklaşık yarısının görevden alınacağını ifade etmişti.