Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, Berlin'de ABD'li mevkidaşı ile görüştü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, Berlin'de ABD'li mevkidaşı ile görüştü

Demirören Haber Ajansı - Dünya
 - Güncelleme:
Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, Berlin'de ABD'li mevkidaşı ile görüştü

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba, Almanya'nın başkenti Berlin'de ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüştü.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba, Almanya'nın başkenti Berlin'de ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüştü.

Sosyal medya hesabından görüşmeye dair açıklamada bulunan Kuleba, "Berlin'de Blinken ile görüştüm. Ukrayna'ya daha fazla silah ve diğer yardımlar yolda. Ukrayna gıda ihracatının Afrika ve Asya'daki tüketicilere ulaşmasını sağlamak için birlikte yakın çalışma konusunda anlaştık. Liderliği ve sarsılmaz destekleri için Bakan Blinken ve ABD'ye minnettarım" ifadelerini kullandı.


Demirören Haber Ajansı / Dünya

Tam Gemi Şok Denemeleri, Dmitro Kuleb, Almanya, Berlin, Dünya, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title