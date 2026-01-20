Haberler

Ukrayna Dışişleri Bakanı Sybiha, AB Yüksek Temsilcisi Kallas ile görüştü

Ukrayna Dışişleri Bakanı Sybiha, AB Yüksek Temsilcisi Kallas ile görüştü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede, Rusya'nın saldırıları, Kiev'deki insani durum ve Ukrayna'nın acil ihtiyaçları üzerine bilgi alışverişinde bulunuldu.

UKRAYNA Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile sabah saatlerinde görüştüğünü duyurdu. Görüşmede, Rusya'nın saldırılarının sonuçları ve başkent Kiev'deki kritik insani durum hakkında Kallas'a bilgi verdiğini belirten Sybiha, Ukrayna'nın acil ihtiyaçlarını da paylaştığını kaydetti.

AB'nin desteğine vurgu yapan Sybiha, "AB'ye halihazırda sağladığı yardımlar ve Ukrayna halkının Rus kış terörüne dayanabilmesi için desteği acilen artırma konusundaki kararlılığı için minnettarız" ifadelerini kullandı.

Sybiha, ikili görüşmede ayrıca, barış çabalarının ele alındığı ve son uluslararası gelişmeler konusunda ortak tutum belirlenmesi için koordinasyon sağlandığını aktardı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Bakan Fidan'dan Suriye mesajı: 18 Ocak mutabakatını destekliyoruz

SDG'nin son hamlesi Bakan Fidan'ı endişelendirdi
Özel'den Bahçeli'ye 'emekli maaşı' çağrısı: Önergeyi sen ver, kayıtsız şartsız destek vereceğiz

Özel'den Bahçeli'yi zora sokacak teklif
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mihriban'ın katilinden kan donduran ifade! Emniyette döküldü

Mihriban'ın katilinden kan donduran ifade! Emniyette döküldü
19 ay sonra gelen acı haber! Şehit polisin naaşı memleketine gönderildi

Acı haber 19 ay sonra geldi! Şehidin naaşı memleketine gönderildi
İslam Memiş'ten gram altın için çılgın tahmin

İslam Memiş'ten altın için çılgın tahmin
Söz kesileceği sırada damada büyük şok: Utancından kıpkırmızı oldu

Söz kesileceği sırada damada büyük şok: Utancından kıpkırmızı oldu
Mihriban'ın katilinden kan donduran ifade! Emniyette döküldü

Mihriban'ın katilinden kan donduran ifade! Emniyette döküldü
Çıplak görüntülerini kaydedip para vermeyeni rezil ettiler

Çıplak görüntülerini kaydedip para vermeyeni rezil ettiler
Edin Dzeko Almanya'da lider olan takıma gidiyor

Almanya'da lider olan takıma gidiyor