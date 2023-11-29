Ukrayna Dışişleri Bakanı: AB'nin askeri desteği teknik nedenlerden gecikti

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Avrupa Birliği'nin (AB) askeri desteğinin gecikmesinin siyasi irade eksikliği değil, teknik nedenlerden kaynaklandığını belirtti. Kuleba, AB'nin taahhüt ettiği 1 milyon top mermisini sağlamada teknik çalışmaların gerektiğini söyledi.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Avrupa Birliği'nin (AB) 1 milyon top mermisi taahhüdünde olduğu gibi söz verilen askeri desteğin siyasi irade eksikliğinden değil, teknik nedenlerden geciktiğine inandıklarını söyledi.

Kuleba, NATO- Ukrayna Konseyi Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlarken AB'nin marta kadar taahhüt ettiği 1 milyon top mermisini sağlamada neden geciktiği, üretimi neden artıramadığı sorusu üzerine Batılı ülkelerde siyasi irade eksikliği bulunmadığını ifade etti.

"Çok fazla teknik çalışma yapılması gerekiyor." diyen Kuleba, AB'nin şu ana kadar 1 milyon mermiden 300 binini teslim ettiğini belirterek, Mart 2022'de verilen taahhüdün gerisinde kalınmasına gerekçe olarak siyasi irade eksikliğini değil, teknik meseleleri gösterdi.

Kuleba, Macaristan'ın AB içindeki 50 milyar avroluk desteği bloke ettiği, Slovakya'nın yardımı kestiği ve ABD Kongresi'nde Ukrayna'ya destek konusunda belirsizlik bulunduğu hatırlatılarak, "Yeterince destek aldığınızı düşünüyor musunuz?" sorusu üzerine "Siyaset siyasettir. Dün Slovak mevkidaşımla toplantı yaptım. Birbirimizi çok iyi anladığımızı söyleyebilirim." dedi.

Slovakya'da Ukrayna'nın ağır malzemelerinin bakımının yapıldığı merkezin işlevini sürdüreceğini aktaran Kuleba, iki ülke arasındaki silah üretim sözleşmelerinin devam edeceğini bildirdi.

Macaristan konusunda 14-15 Aralık'taki AB Liderler Zirvesi'ne işaret eden Kuleba, "İki hafta bekleyelim ve ne olacağını görelim." diye konuştu.

Kuleba, ABD Kongresinin, Amerikan halkının çıkarına olacak en iyi çözümü bulacağına inandıklarını, bunun da mevcut şartlar altında hem İsrail'in hem de Ukrayna'nın birlikte desteklenmesi olduğunu dile getirdi.

Kuleba, "Biz asla Amerikan askerlerinin gönderilmesini talep etmedik. Bu ilke meselesi, bizi diğerlerinden ayıran konu bu. Bizim isteğimiz gayet adil. Bize ihtiyacımızı verin, savaşı kendimiz yaparız. Biz kendi canınızı feda etmenizi istemiyoruz." ifadesini kullandı.

Ukrayna'nın NATO üyeliği karşılığında toprak vermesi teklifleri hakkındaki görüşü sorulan Kuleba, "Bunu söyleyenler kendi hükümetlerine kendi topraklarından ve insanlarından vazgeçmelerini teklif etsin." karşılığını verdi.