Ukrayna'dan Rus tesisine saldırı! Şiddetli patlama kamerada
Ukrayna güçleri, Rusya topraklarındaki enerji altyapılarına yönelik saldırılarını sürdürüyor. Son olarak, Rusya'nın Samara ve Ryazan kentlerinde bulunan petrol rafinerileri Ukrayna tarafından insansız hava araçları (İHA) ile hedef alındı. Saldırı sonrası büyük çaplı patlama meydana gelen tesis kullanılmaz hale geldi.
Ukrayna güçleri, Rusya'nın enerji altyapısına yönelik saldırılarını sürdürürken, son hedef Samara ve Ryazan şehirlerindeki petrol rafinerileri oldu. Ukrayna tarafından düzenlenen insansız hava aracı (İHA) saldırıları sonucunda tesislerde büyük hasar meydana geldiği bildirildi.
RAFİNERİ KULLANILMAZ HALE GELDİ
Yerel kaynaklara göre, saldırıların ardından Samara ve Ryazan'daki rafinerilerde yangın çıktı. Patlamaların ardından olay yerine çok sayıda itfaiye ve acil müdahale ekibi sevk edildi. Gelen ilk görüntülere göre rafineri kullanılmaz hale geldiği görüldü.
İHA SALDIRILARI ARTTI
Son aylarda Ukrayna, Rusya içlerine yönelik İHA saldırılarını yoğunlaştırdı. Bu saldırılar yalnızca cephe hattını değil, Moskova dahil olmak üzere ülkenin iç kesimlerini de hedef alıyor. Uzmanlar, bu hamlelerin Ukrayna'nın psikolojik üstünlük sağlamanın bir parçası olduğunu değerlendiriyor.