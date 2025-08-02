Ukrayna'dan Rus tesisine saldırı! Şiddetli patlama kamerada

Ukrayna güçleri, Rusya'nın enerji altyapısına yönelik saldırılarını sürdürürken, son hedef Samara ve Ryazan şehirlerindeki petrol rafinerileri oldu. Ukrayna tarafından düzenlenen insansız hava aracı (İHA) saldırıları sonucunda tesislerde büyük hasar meydana geldiği bildirildi.

RAFİNERİ KULLANILMAZ HALE GELDİ

Yerel kaynaklara göre, saldırıların ardından Samara ve Ryazan'daki rafinerilerde yangın çıktı. Patlamaların ardından olay yerine çok sayıda itfaiye ve acil müdahale ekibi sevk edildi. Gelen ilk görüntülere göre rafineri kullanılmaz hale geldiği görüldü.

İHA SALDIRILARI ARTTI

Son aylarda Ukrayna, Rusya içlerine yönelik İHA saldırılarını yoğunlaştırdı. Bu saldırılar yalnızca cephe hattını değil, Moskova dahil olmak üzere ülkenin iç kesimlerini de hedef alıyor. Uzmanlar, bu hamlelerin Ukrayna'nın psikolojik üstünlük sağlamanın bir parçası olduğunu değerlendiriyor.