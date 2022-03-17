Ukrayna'dan kan donduran görüntü! Rus güçleri, teslim olan sivil vatandaşı böyle öldürdü

24 Şubat tarihinde Rusya Devlet Başkanı Putin'in emriyle Rus ordusu, Ukrayna topraklarını işgal etti. Ukrayna ordusu Cumhurbaşkanı Zelenski önderliğinde büyük bir direniş başlattı. Savaşta şu ana kadar yüzlerce sivil hayatını kaybetti, binlercesi ise yaralandı. BM'nin açıkladığı verilere göre milyonlarca insansa başta Romanya, Polonya, Almanya olmak üzere çeşitli ülkelere göç etti.

MÜZAKERELER SÜRÜYOR

Savaşın sona ermesini isteyen dünya liderleri art arda Rusya'ya yaptırım kararı alırken Ukrayna ve Rusya müzakere masasına oturdu. Yüz yüze başlayan görüşmeler, belirli aralıklarla online olarak devam ediyor. Ancak görüşmelerden henüz barışa dair somut bir karar çıkmadı. Taraflar sadece sivillerin tahliyesi için insani koridorların açılması konusunda anlaştı.

TESLİM OLAN SİVİLİ ÖLDÜRDÜLER

Tüm dünya gözünü bu bölgeden gelecek bir barış haberine çevirmişken, Ukrayna'dan gelen son görüntü kan dondurdu. Rus askerlerinin teslim olan bir Ukraynalı sivili ateş ederek öldürdükleri ana ait görüntüler Alman ZDF televizyonu tarafından yayınlandı.

O ANLAR KAMERADA

Görüntülerde, Kiev'e yaklaşan Rus askerleri, kendilerine doğru gelen bir aracı görünce tankı kenara çektikleri, araçtan inen sivilin ellerini kaldırıp teslim olmasına rağmen askerler sivile ateş edip öldürdü. Askerler öldürdükleri sivilin cesedini yerde sürükleyerek bir ağacın altına bırakıp gitti.

RUSYA GÖRÜNTÜLERİ REDDETTİ

Ukrayna savunma güçleri, araçta bulunan bir kadın ve çocuğun da Rus güçleri tarafından esir alındıklarını söyledi. Rusya ise yaptığı açıklamada sivillerin kesinlikle hedef olmadığını ve sivillere yönelik hiçbir saldırılarının olmadığını yineledi. Uluslararası kanunlara göre savaşlarda sivil vurmak, savaş suçu olarak görülüyor.