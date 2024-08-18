Üye Girişi
Haberler

Ukrayna'daki Nükleer Santralde Güvenlik Durumu Kötüleşiyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Genel Direktörü Rafael Mariano Grossi, Zaporijya Nükleer Santrali'ndeki güvenlik durumunun giderek kötüleştiğini belirterek, endişesini dile getirdi. Bir insansız hava aracının santral etrafındaki yola düşmesi sonrası nükleer güvenlik tehlikelerinin arttığına dikkat çekildi.

Birleşmiş Milletler'e bağlı Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Genel Direktörü Rafael Mariano Grossi, Zaporijya Nükleer Santrali'ndeki güvenlik durumunun giderek kötüleştiğini belirterek, "Son derece endişeliyim ve azami itidal çağrımı yineliyorum" dedi.

Ukrayna'nın Zaporijya kentinde bulunan nükleer santralin etrafını çeviren yola dün insansız hava aracı (İHA) düştü. Yaşanan olay sonrası UAEA Genel Direktörü Grossi, nükleer santraldeki güvenlik durumunun giderek kötüleştiğine dikkat çekerek, "Ukrayna'nın Zaporijya Nükleer Enerji Santrali'ndeki (ZNPP) nükleer güvenlik durumu, santral sahası çevresindeki yola isabet eden bir insansız hava aracı saldırısının ardından kötüleşiyor. Zaporijya Nükleer Santrali'nin karşı karşıya olduğu nükleer emniyet ve güvenlik tehlikelerinin bir kez daha tırmanışa geçtiğini görüyoruz. Son derece endişeliyim ve tüm taraflara azami itidal ve santralin korunması için belirlenen beş somut ilkeye sıkı bir şekilde riayet edilmesi çağrımı yineliyorum" ifadelerini kullandı.

"İHA PATLAYICI YÜKLÜYDÜ"

UAEA, bölgede bulunan ekibin hasar tespit için inceleme yaptığını, yola düşen İHA'nın patlayıcı yüklü olduğunu belirterek, "Ekip derhal bölgeyi ziyaret etmiş ve hasarın patlayıcı yüklü bir insansız hava aracı tarafından meydana getirilmiş gibi göründüğünü rapor etmiştir. Olayda can kaybı yaşanmamış ve herhangi bir nükleer santral ekipmanı etkilenmemiştir. Ancak ZNPP'nin iki ana kapısı arasındaki yolda hasar meydana gelmiştir" dedi.

GEÇEN HAFTA SANTRALDE YANGIN ÇIKMIŞTI

UAEA, geçen hafta ZNPP'nin soğutma kulelerinden birinde çıkan yangında önemli ölçüde hasar meydana geldiğine dikkat çekerek, "10 Ağustos'ta ZNPP, UAEA ekibine, ZNPP personelinin çoğunun yaşadığı yakındaki Enerhodar kentindeki yerel elektrik ve su trafo merkezinin topçu saldırısına uğradığını bildirdi. Saldırı iki trafonun arızalanmasına neden olarak şehir genelinde elektrik kesintisine yol açtı. Sonuç olarak su, dizel jeneratörler kullanılarak temin edilmek zorunda kalındı. 11 Ağustos'ta UAEA ekibi ZNPP tarafından şehirde elektriğin yeniden sağlandığı konusunda bilgilendirildi. Bu hafta başında ZNPP soğutma kulelerinden birinde çıkan yangın, nükleer güvenliğe yönelik acil bir tehdit olmamasına rağmen, önemli ölçüde hasara yol açtı" açıklamasını yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

Uluslararası İlişkiler İnsansız Hava Aracı Nükleer Santral Zaporijya Ukrayna Dünya Güvenlik Uluslararası İlişkiler Dünya Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Resmi Gazete bugün (18 Ağustos) kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! Maximin pozisyonu kırmızı kart mı, sarı kart mı (Göztepe – Fenerbahçe)? Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 24 Nisan 2024 Pazar Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 18 Ağustos AFAD ve Kandilli deprem listesi! 18 Ağustos Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Ali Koç'u kim ittirdi? Göztepe Fenerbahçe maçında Ali Koç'a kim saldırdı, adı ne? 18 Ağustos 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 18 Ağustos Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Ali Koç'a ne oldu? (ALİ KOÇ GÖZTEPE) Göztepe maçında Ali Koç neden düştü, kim su attı? Osayi pozisyonu Penaltı mı? Göztepe Fenerbahçe penaltı kararı doğru mu? Göztepe golü neden iptal edildi? Göztepe Fenerbahçe iptal edilen gol faul mü değil mi? Fenerbahçe Göztepe maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) FB Göztepe maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Göztepe Fenerbahçe maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! FB Göztepe maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Bein Sports 1-2-3 CANLI izle! (HD) Bein Sports kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! Bein Sports CANLI izle! (GÖZTEPE - FENERBAHÇE) Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki Phönix Lübeck B.Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Phönix Lübeck B.Dortmund ŞİFRESİZ CANLI izleme linki var mı? Göztepe Fenerbahçe maçı ilk 11'i! Fenerbahçe'nin Göztepe maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? GÖZTEPE FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN? Göztepe Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? CANLI maç izle! (GÖZTEPE - FENERBAHÇE) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 17 Ağustos Göztepe Fenerbahçe maçı nereden izlenir? Göztepe Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Göztepe Fenerbahçe maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? Esenler Erokspor Y.Malatyaspor maçı neden başlamadı? Esenler Erokspor Y.Malatyaspor iptal mi, ertelendi mi? Esenler Erokspor Y.Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Esenler Erokspor Y.Malatyaspor ŞİFRESİZ CANLI izleme linki var mı?
title