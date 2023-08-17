Ukrayna'da sıkışan yavru köpek kurtarıldı

Ukrayna'nın Luhansk kentinde iki duvarın arasındaki dar boşluğa sıkışan yavru köpek, acil durum ekipleri tarafından kurtarıldı. O anlar ekiplerin kamerasına yansıdı.

? Ukrayna'nın Luhansk kentinde iki duvarın arasındaki dar boşluğa sıkışan yavru köpek, acil durum ekipleri tarafından kurtarıldı. O anlar ekiplerin kamerasına yansıdı.

Ukrayna'nın Ruysa işgali altındaki Luhansk kentinde Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'na bağlı kurtarma ekipleri, dün bir duvarın içinde gelen havlama sesleri ihbarı üzerine bölgeye geldi. Ekipler, bir binanın iki duvarının arasındaki dar boşlukta yavru bir köpek olduğunu tespit etti. Duvarda küçük bir delik açan ekipler, yavru köpeği kurtardı. Köpeğin kurtarılma anları kameraya yansıdı.