Ukrayna'da Putin'e yakın siyasetçi yakalandı, eşi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Telegram'dan yaptığı paylaşımda, Rus yanlısı Ukraynalı siyasetçi Viktor Medvedçuk'un kelepçe takılmış bir fotoğrafını paylaştı. Zelenski, 48 günlük kaçışın ardından yakalanan Medvedçuk'u verme karşılığında Rusya'dan savaş boyunca esir düşen Ukraynalıları istedi.

"SİZDEN YARDIM TALEBİNDE BULUNUYORUM"

Bu gelişmeden hemen sonra Viktor Medvedçuk'un serbest bırakılması için eşi Oksana Marçenko, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yardım istedi. Kendi YouTube kanalından bir açıklama yapan Oksana Marçenko, "Çok saygıdeğer Erdoğan. Ben muhalif lider Ukrayna milletvekili Viktor Medvedçuk'un eşi Oksana Marçenko, yardım talebiyle size başvuruyorum. 12 Nisan'da eşim, Zelenskiy'in kişisel talimatı üzerine Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) tarafından hukuka aykırı şekilde gözaltına alındı ve şu anda hukuka aykırı şekilde bilinmeyen bir yerde rehine olarak tutuluyor. Daha önce siyasi bir davada eşimi mahkum etmeye çalıştılar. Eşim hiçbir kanunu ihlal etmedi. Eşimin başına gelen ve gelmeye devam eden her şey, Ukrayna devletinin yasal temellerine ve uluslararası hukuk normlarına tamamen aykırıdır. Eşimin zorla alıkoyulmasını terörün tezahürü olarak görüyorum" dedi.

"SİZİ DİNLİYORLAR"

Erdoğan'ın barıştan yana olduğunu söyleyen Oksana Marçenko, "Sayın Cumhurbaşkanı, siz barışçıl diyalogdan yanasınız. Ülkem Ukrayna'nın dostu olduğunuzu birçok kez dile getirdiniz. Rusya'nın da dostusunuz. Buna inanıyorum. Türkiye'de 'İyi dost kara günde belli olur' derler. Ailem, ben, Viktor'la olan çocuklarımızın başına bu kara gün geldi. Viktor'un hayatı için çok mücadele ediyorum. Çok büyük bir otoriteye sahipsiniz, size saygı duyuyorlar ve sizi dinliyorlar" diye devam eden Marçenko, Medvedçuk'un kurtarılması ve serbest bırakılması için Erdoğan'dan nüfuzunu kullanmasını talep etti.

EV HAPSİNDEN KAÇMIŞTI

Rusya lideri Putin'le yakın ilişkileriyle bilinen ve geçen yıl casusluk suçlamasıyla tutuklanan Ukraynalı muhalefet lideri Medvedçuk'un ev hapsinden kaçtığı duyurulmuştu.

ZELENSKİ'YE İSTİFA ÇAĞRISINDA BULUNMUŞTU

Medvedçuk'un lideri olduğu Yaşam İçin Muhalefet Platformu, Rusya'nın Ukrayna'ya operasyonu başlatmasından bir gün önce Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'ye istifa çağrısında bulunmuştu.