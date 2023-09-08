Ukrayna'da düşman saldırısına uğrayan köpek kurtarıldı
Ukrayna Acil Durumlar Servisi, Sumi'de düşman saldırısına uğrayan bir köpeği kurtardı. Ekipler çalışmalarını sürdürüyor.
"EKİPLER ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRMEKTEDİR"
Ayrıca Ukrayna Acil Durumlar Servisi yaptığı ikinci bir açıklamada saldırıdan etkilenen bir köpeğin de kurtarıldığını duyurdu. Açıklamada, "Her hayat önemlidir. Sumi'de düşman saldırısına uğrayan bir köpek kurtarıldı. Tüm ekipler olay yerinde çalışmalarını sürdürmektedir" denildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya