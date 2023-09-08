Ukrayna'da düşman saldırısına uğrayan köpek kurtarıldı

"EKİPLER ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRMEKTEDİR"

Ayrıca Ukrayna Acil Durumlar Servisi yaptığı ikinci bir açıklamada saldırıdan etkilenen bir köpeğin de kurtarıldığını duyurdu. Açıklamada, "Her hayat önemlidir. Sumi'de düşman saldırısına uğrayan bir köpek kurtarıldı. Tüm ekipler olay yerinde çalışmalarını sürdürmektedir" denildi.