Ukrayna'da baraj patlaması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 16'ya yükseldi

Ukrayna'da Rusya kontrolünde bulunan Herson bölgesindeki Nova Kakhovka barajının yıkılması sonucu meydana gelen sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 16'ya yükseldi.

Rusya kontrolünde bulunan Ukrayna'nın Herson bölgesindeki Nova Kakhovka Hidroelektrik Santrali'nde 6 Haziran'da meydana gelen patlama sonucu bölge sular altında kalmıştı. Ukrayna hükümeti tarafından yapılan açıklamada, hayatını kaybedenlerin sayısının 16'ya yükseldiği belirtildi.

Ukrayna İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Herson ve Mykolaiv bölgelerinde bin 300 evin sular altında kaldığı, 3 bin 600 kişinin tahliye edildiği ve 31 kişinin ise kayıp olduğu belirtildi. Sel suları nedeniyle tarım arazileri sular altında kalırken, insani yardım malzemelerinin bölgeye ulaşımı sağlanamadı.

Herson bölgesinde Rusya tarafından kurulan yönetimin başkanı Andrei Alekseyenko ise, dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bölgedeki seller nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 29'a yükseldiğini açıklamıştı. - HERSON