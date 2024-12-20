Üye Girişi
Haberler
Türk-İş'in teklifi sonrası asgari ücrette tüm hesaplar değişti
Türk-İş'in teklifine göre hesaplandı! İşte kalem kalem yeni maaşlar
DEM Parti heyeti ile Öcalan arasında yapılacak görüşmenin tarihi netleşti
DEM Parti ile Öcalan arasındaki görüşmenin tarihi netleşti
Erdoğan: İsrail'in Suriye'yi işgali kabul edilemez, bölgeyi tehdit eden saldırganlık durdurulmalı
İsrail'in Suriye'yi işgali sonrası Erdoğan'dan dünyaya çağrı
2024'te en çok haber olan siyasi parti liderleri! Zirvedeki isim fark attı
Siyasetin nabzını tutan rapor! Zirvedeki isim fark attı

Ukrayna'da 24 saat içinde 2.200'den fazla Rus askeri öldürüldü

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşında, Kuzey Koreli askerlerin de cepheye sürülmesiyle son 24 saatte 2.200'den fazla asker kaybı yaşandı. Rusya'nın toplam can kaybı 770.420'ye ulaştı. Kiev tarafından yapılan açıklamada, Rusya'nın 20.000 drone, 10.000 tank ve yüzlerce savaş gemisi, uçak ve helikopterinin imha edildiği belirtildi.

Rusya, Ukrayna'ya karşı savaşmak üzere binlerce Kuzey Koreli askeri cepheye sürdükten sonra, savaştaki en ölümcül gününü bir kez daha yaşadı.

Putin'in ordusu son 24 saatte 2.200'den fazla asker kaybetti, ancak acımasız diktatör daha fazla askeri bu kıyım savaşına gönderme konusunda kararlı görünüyor.

Rus medya kuruluşu Pravda'ya göre, bu kayıplarla Rusya tarafındaki toplam can kaybı 770.420'ye ulaştı.

Kiev'in iddialarına göre, diktatörün cephanesinden yaklaşık 20.000 drone, 10.000 tank ve yüzlerce savaş gemisi, uçak ve helikopter imha edildi.

Rusya'nın bu ürkütücü can kaybı, Rus tiranının 1.000 günü aşkın süredir devam eden çatışmasındaki en yıkıcı dönemini işaret ediyor.

Bir önceki en yüksek kayıp 29 Kasım'da 2.000 olarak kaydedilmişti.

Beyaz Saray ve ABD ordusuna göre, Pyongyang'dan gelen birlikler son birkaç haftadaki çatışmalarda "birkaç yüz" kayıp verdi.

Bir ABD yetkilisi: "DKCH'nin ( Kuzey Kore ) verdiği en son tahmin ettiğimiz kayıp sayısı birkaç yüz. Bu, hafif yaralanmalardan savaşta ölüme kadar her türlü kaybı içeriyor" dedi.

Ukrayna ordusu tarafından yayınlanan yeni drone görüntüleri, cephe hattındaki Kuzey Koreli savaşçıları ve öldürülen Rus ve Koreli askerlerin cesetlerinin birlikte yığıldığını gösterdiği iddia ediliyor.

Ukrayna'nın GUR askeri istihbaratı, Kuzey Kore'nin iki günlük çatışmada "önemli kayıplar" verdiğini ve "en az 30 askerin öldüğünü ve yaralandığını" ayrıca doğruladı.

Bir videoda, hafta sonu Kursk bölgesindeki büyük çatışmanın ardından Putin'in güçleri tarafından yan yana dizilen düzinelerce Koreli askerin cesetleri gösterildiği belirtiliyor.

Kar altında yüzleri örtülü şekilde yan yana yatan çok sayıda ceset görülebiliyor.

Ukrayna'nın Khorne Grubu tarafından yayınlanan bir başka görüntüde ise karlı ormanlık alanda saklanan Kuzey Koreliler gösteriliyor.

Videodaki askerler, otomatik silahlarla üzerlerinde uçan dronelerden saklanırken görülüyor.

Ukrayna'da 24 saat içinde 2.200'den fazla Rus askeri öldürüldü

Ukrayna'da 24 saat içinde 2.200'den fazla Rus askeri öldürüldü

Ukrayna'da 24 saat içinde 2.200'den fazla Rus askeri öldürüldü
Haberler.com / Abdullah Teymur - Dünya
img

Türk-İş'in teklifine göre hesaplandı! İşte kalem kalem yeni maaşlar
img

Huzurevine terk edilen adamın sözleri sosyal medyayı ikiye böldü
img

Esad sonrası paraya para demiyorlar
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıGökçen Uludağ:

Emperyal düzenin dayattığı bu insan kıyımına butun dünya seyirci kalıyor k.kore askeri zaten zavallı mazlumlar neyin savaşını yaptıklarını bile bilmiyorlardır burada butun konu rusyayı her konuda zayıflatmak tek amaç bu ve bunun için binlerce insanın ölmesi bu emperyallere hiç bişey ifade etmyor

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıYusuf Aydin:

Kesinlikle yalan okadar asker ölse Rusya kıyameti koparır

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sıla bebeğin iddianamesinde şok eden detaylar: Anne kanlı bezi çöpe atmış
Sıla bebeğin iddianamesinde kan donduran detaylar
Suriye'nin yeni bayrağı 24 saat süren mesailerle Türkiye'de üretiliyor
Esad sonrası paraya para demiyorlar
Türkiye'nin konuştuğu isim cami bahçesinde abdest alırken görüntülendi
Türkiye'nin konuştuğu isim cami bahçesinde böyle görüntülendi
Suriyeliler ülkelerine nasıl dönecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken sözler
Suriyelilerin dönüşü nasıl olacak? Erdoğan'dan dikkat çeken sözler
Konuğundan Esra Erol'a şok çıkış: Bulamıyorsanız Müge Anlı'ya çıkalım
Canlı yayında Esra Erol'a hiç söylenmeyecek bir şeyi söyledi
Pentagon'dan Suriye'deki asker sayısı için fıkra gibi açıklama
Pentagon'dan fıkra gibi Suriye açıklaması

Son Dakika Haberleri

Arka Sokaklar 695. bölüm tek parça full HD izle! 21 Aralık 2024 Günlük Burç Yorumları! Oğlak, Boğa, Yengeç, Aslan burcu yorumu! 21 Aralık AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Arka Sokaklar 696. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? İstanbul elektrik kesintisi! 20-21 Aralık Bağcılar, Esenler, Avcılar elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Arka Sokaklar CANLI izle! 20 Aralık Cuma KANAL D Arka Sokaklar yeni bölüm full HD canlı yayın izle! Ertuğrul Sağlam kimdir, istifa mı etti? Kocaelispor'da teknik direktör Ertuğrul Sağlam neden istifa Manisa elektrik kesintisi! 20-21 Aralık Şehzadeler, Salihli, Soma elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Ankara elektrik kesintisi! 20-21 Aralık Mamak, Etimesgut, Sincan elektrik kesintisi ne zaman bitecek? ZTK Galatasaray'ın rakipleri kimler oldu? Galatasaray hangi takımlarla, ne zaman oynayacak? Settar Tanrıöğen Kızıl Goncalar'da mı oynayacak? ATV CANLI YAYIN İZLE || 20 ARALIK Esra Erol canlı izleme linki! Esra Erol'da son bölümde neler oldu?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.