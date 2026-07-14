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Ukrayna Başbakanı Yulia Sviridenko istifa etti

Ukrayna Başbakanı Yulia Sviridenko istifa etti
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Ukrayna Başbakanı Yulia Sviridenko, Devlet Başkanı Zelenskiy'nin kabine değişikliği yapacağını açıklamasının ardından istifa etti. İstifası parlamento tarafından kabul edildi.

UKRAYNA Başbakanı Yulia Sviridenko'nun istifa ettiği bildirildi.

Ukrayna Başbakanı Yulia Sviridenko, Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin kabine değişikliği yapacağını açıklamasının ardından görevinden istifa etti. Zelenskiy'nin talebiyle kabine değişikliğine giden Ukrayna hükümetinde Başbakan Sviridenko'nun istifasını verdiği belirtildi. İstifası parlamento tarafından kabul edilen Sviridenko, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Zelenskiy'e kendisine duyduğu güven nedeniyle teşekkür etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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