Haberler

Ukrayna Barış Planı İçin ABD'ye Heyet Gönderdi

Ukrayna Barış Planı İçin ABD'ye Heyet Gönderdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmek için Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Umerov'un liderliğindeki heyetin ABD'ye gittiğini duyurdu. Heyet, barış planını görüşmekte ve sonuçları sabırsızlıkla beklenmektedir.

UKRAYNA Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov'un başkanlığındaki heyetin barış planını görüşmek üzere ABD'ye doğru yola çıktığını duyurdu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov'un başkanlığındaki heyetin Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirecek barış planını görüşmek üzere ABD'ye doğru yola çıktığını bildirdi.

Ukrayna'nın savaşı sona erdirmek için gerekli adımları hızlı ve somut bir şekilde belirleme misyonu olduğunu kaydeden Zelenskiy, "Ukrayna, ABD ile mümkün olan en yapıcı şekilde çalışmaya devam ediyor ve Cenevre'deki toplantıların sonuçlarının şimdi ABD'de netleştirilmesini bekliyoruz. Delegasyonumuzun yarın çalışmalarının ardından sunacağı raporu sabırsızlıkla bekliyorum. Ukrayna, onurlu bir barış için çalışıyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Ukrayna, Karadeniz'deki iki gemiye saldırı anını paylaştı

Karadeniz'deki saldırıyı o ülke üstlendi! Görüntüleri de yayınladılar
Papa 14. Leo'nun İznik ayini MHP'yi kızdırdı! Çok sert tepki

Papa 14. Leo'nun İznik ayini MHP'yi kızdırdı! Çok sert tepki
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hepsi Kadıköy'e geliyor! İsmail Yüksek hakkında bomba gelişme

İsmail hakkında bomba gelişme! Derbide...
Trump, Venezuela hava sahasının tamamen kapatılacağını açıkladı

Savaş adım adım geliyor! Trump, o bölgede uçmayı tamamen yasakladı
Aile katliamından yeni detaylar! Annesini öldüren babasına 'Baba ne yapıyorsun?' deyince...

Annesi gözleri önünde öldürülünce "Baba ne yapıyorsun?" dedi ve...
Arda Güler ile Kenan Yıldız aynı takımda buluşuyor

Aynı takımda buluşuyorlar
Hepsi Kadıköy'e geliyor! İsmail Yüksek hakkında bomba gelişme

İsmail hakkında bomba gelişme! Derbide...
Metrekareye 22.6 kilogram yağış düştü, denizin rengi değişti

Metrekareye 22.6 kilogram yağış düştü, denizin bile rengi değişti
3 yıldır çürümeye terk edilen araçların arasında bekliyor: Taşındığımız her yere götürüyoruz

Fıkra gibi! 3 yıldır çürümeye terk edilen araçların arasında bekliyor
Almanya'da yaşayan gurbetçinin isyanı: Sinirden ağlayasım var, bu nasıl sistem?

Almanya'da yaşayan gurbetçi yaşadığı duruma isyan etti
Kayserispor'dan Rize'de kritik galibiyet

Tek golle altın değerinde 3 puan
Altın için temkinli: İşte İslam Memiş'e göre 2026'nın en çok kazandıracak yatırım aracı

İşte İslam Memiş'e göre 2026'nın en çok kazandıracak yatırım aracı
Galatasaray ile Njerya arasında sürpriz Osimhen görüşmesi

Galatasaray'dan sürpriz Osimhen görüşmesi
Fenerbahçe-Galatasaray derbisini iki farklı spiker anlatacak

Derbiyi izlemek için televizyonu açanlar bir ilki yaşayacak
Havalimanlarında kriz! Uçaklar yere indiriliyor

Havalimanlarında kriz! Uçaklar yere indiriliyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.