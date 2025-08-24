Ukrayna bağımsızlık gününü kutlarken, Rusya Kiev'i nükleer tesise saldırmakla suçladı

Rusya, Ukrayna'yı insansız hava araçlarıyla saldırı düzenleyerek Kursk bölgesindeki bir nükleer santralde yangın çıkarmakla suçladı. Ukrayna'dan konuyla ilgili henüz açıklama gelmezken, Avrupalı liderler bağımsızlık günü kutlamaları nedeniyle ülkeye destek mesajları gönderdi.

Moskov yönetimi, Kiev'e ait insansız hava araçlarının 23 Ağustos'u 24 Ağustos'a bağlayan gece boyunca Rus enerji tesislerini hedef aldığını ve bunun sonucunda Kursk bölgesindeki bir nükleer santralde yangın çıktığını söyledi.

Nükleer santralin basın birimi, mesajlaşma uygulaması Telegram'da yaptığı açıklamada, yangının hızla söndürüldüğünü ve herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olmadığını belirtti. Saldırıda bir trafonun hasar gördüğü, ancak radyasyon seviyelerinin normal aralıkta olduğu kaydedildi.

Ayrıca, Rusya'nın Leningrad bölgesindeki büyük bir yakıt ihracat terminaline ev sahipliği yapan Ust-Luga limanında da yangın çıktığı bildirildi. Bölge valisi, yaklaşık 10 Ukrayna insansız hava aracının düşürüldüğünü ve yangının bu araçların enkazdan kaynaklandığını söyledi.

Ukrayna, Rusya'nın suçlamaları hakkında açıklama yapmadı.

Birleşmiş Milletler Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA), Rusya'daki Kursk nükleer santralinde "askeri faaliyetler"den dolayı yangın çıktığına dair haberlerin farkında olduklarını, ancak bu haberleri bağımsız bir şekilde doğrulayamadıklarını açıkladı.

Kurum, başkanları Rafael Mariano Grossi'nin nükleer tesislerin hedef alınmaması çağrısı yaptığını hatırlattı.

Zelenskiy'den bağımsızlık günü mesajları

Ukrayna, 25 Ağustos Pazar günü 1991 yılında Sovyetler Birliği'nden bağımsızlığını ilan edişini kutluyor.

Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Pazar günü yaptığı görüntülü bir açıklamada, ülkesinin bağımsızlığı için mücadeleye devam edeceğini söyledi.

"Adil bir barışa, geleceğimize yalnızca bizim karar vereceğimiz bir barışa ihtiyacımız var" dedi.

Ukrayna'nın "iyi niyet jestlerini beklemeyeceğini" de sözlerine ekledi:

" Rusya Sumi bölgesini ele geçirmek istediğinde, silahlı kuvvetlerimiz Kursk bölgesinde belirir.

"Düşman enerji sistemimize saldırdığında, bizi ışıksız ve ısısız bırakmak istediğinde, petrol rafinerileri yanar.

"Ve böylece adalet yerini bulur; Ukrayna, barış çağrıları duyulmadığında devreye girer."

Zelenskiy konuşmasında, "Ukrayna henüz kazanmadı, ancak kesinlikle kaybetmedi" dedi.

Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna ve Rusya Özel Temsilcisi Keith Kellogg'un Kiev'deki 34. Bağımsızlık Günü kutlamalarına katıldığını da söyledi.

Zelenskiy, Trump'ın kutlama mesajını da paylaştı. ABD Başkanı Trump mesajında, "Bu anlamsız ölümleri bitirmenin zamanı geldi" diyor ve "Ukrayna'nın egemenliğini ve onurunu koruyacak kalıcı bir barıştan yana olduğunu" belirtiyor.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da Ukrayna'yı tebrik etti ve Amerika'nın Ukrayna'nın "bağımsız bir ulus olarak geleceğini sürdürmesine ilişkin taahhütünü" yineledi.

Zelenskiy, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in de tebrik mesajı yolladığını ve ikili ilişkileri geliştirmeye devam etmek istediğini yazdığını açıkladı.

Zelenskiy, sosyal medya platformu X'ten, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan da tebrik mesajı aldığını duyurdu ve yanıtında şu ifadeler yer verdi:

"Sayın Cumhurbaşkanı, Türkiye-Ukrayna stratejik ortaklığının ülkelerimizin yanı sıra bölgesel ve küresel istikrar için hayati önem taşıdığı konusunda sizinle tamamen aynı fikirdeyim. Barışı sağlama yolundaki kişisel çabalarınız için minnettarız ve iş birliğimizi her alanda geliştirmeyi umuyoruz."

Ukrayna'nın bağımsızlık günü kutlamaları nedeniyle Avrupalı liderlerden de tebrik ve destek mesajları geliyor.

Zelenskiy, İngiltere Kralı Charles'tan da bir mektup aldığını ve mektupta, "Ukrayna halkının mücadeleci ruhuna karşı büyük ve derin hayranlık duymaya devam ediyorum" yazdığını belirtti.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Berlin'in "bugün ve gelecekte kesinlikle Ukrayna'nın yanında olduğunu" söyledi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransa'nın "Ukrayna halkının cesaretini selamladığını" söyledi.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, "ne kadar gerekiyorsa o kadar" Avrupa'nın Ukrayna'nın yanında yer alacağını söyledi ve ekledi: "Çünkü özgür bir Ukrayna, özgür bir Avrupa demektir".

AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, Ukrayna'nın "cesaretinin ve barış umudunun herkese ilham verdiğini" söyledi.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte de görüntülü tebrik mesajında, "NATO yanınızda" dedi.