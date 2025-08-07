Ukrayna, 1000 Esir Askerin Takasını Reddetti

Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinskiy, Ukrayna'nın 1000 esir askerini takas etmeyi reddettiğini ve bu durumun esir değişim sürecini olumsuz etkilediğini açıkladı.

RUSYA Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinskiy, Ukrayna'nın 1000 esir askerini takas etmeyi reddettiğini bildirdi.

Rusya Devlet Başkan Yardımcısı ve İstanbul'daki doğrudan müzakerelerde Rus heyetine başkanlık yapan Vladimir Medinskiy, sosyal medya hesabından Rusya ile Ukrayna arasındaki esir asker değişim sürecine ilişkin açıklamada bulundu. Ukrayna'nın takas sürecini yavaşlattığını belirten Medinskiy, "Kiev, 1000 Ukrayna askerini takas etmeyi reddediyor. Bu nedenle 2'nci tur değişim süreci zor gerçekleşti, 3'üncü tur değişim ise başlamadı bile" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
