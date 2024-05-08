Üye Girişi
Haberler

Sandviçleri yeterli bulmayan pilot uçağı terk edip yemek almaya çıktı, yolcular saatlerce bekledi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Lizbon'dan Manchester'a giden bir yolcu uçağının pilotu, kendilerine verilen sandvici yeterli bulmayınca uçaktan inerek yemek almaya gitti. Yolcular yaklaşık 5 saat boyunca uçağın içinde beklemek zorunda kalırken, "İki kötü sandviçle ekibi besleyemezdim" sözleriyle kendini savundu.

Lizbon'dan Manchester'a giden bir yolcu uçağında ilginç anlar yaşandı. Kendilerine verilen sandviçleri yeterli bulmayan pilot uçaktan indi. Yemek almaya giden pilot, yeniden güvenlik ve pasaport kontrolünden geçince uçağa dönmesi uzun sürdü.

Uçuş ekibine verilen yemeği yeterli bulmayan pilot, uçuşa hazır uçağı bırakıp ekibine yemek almaya gidince yolcular tepki gösterdi

"İKİ KÖTÜ SANDVİÇLE EKİBİ BESLEYEMEZDİM"

Yolcular yaklaşık 5 saat uçak içinde beklemek zorunda kaldı. Yolcular kendilerine bu süreçte yiyecek ve içecek ikramında bulunulmadığını söylerken, pilot, "İki kötü sandviçle ekibi besleyemezdim" sözleriyle kendini savundu.

Haberler.com / Abdullah Teymur - Dünya

Manchester Pilot Havacılık Seyahat Yaşam Dünya Haberler

500

Yorumlar (2)

Murat Celik:

Yok ya öyle bir şey olmamıştır bir yanlışlık vardır kesin

5
1
yanıtYanıtla
Ferit Aksoy:

Bu pilotu bize gönderin bizi bu pilot yönetsin lütfen

3
1
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title