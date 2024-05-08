Sandviçleri yeterli bulmayan pilot uçağı terk edip yemek almaya çıktı, yolcular saatlerce bekledi

Lizbon'dan Manchester'a giden bir yolcu uçağında ilginç anlar yaşandı. Kendilerine verilen sandviçleri yeterli bulmayan pilot uçaktan indi. Yemek almaya giden pilot, yeniden güvenlik ve pasaport kontrolünden geçince uçağa dönmesi uzun sürdü.

"İKİ KÖTÜ SANDVİÇLE EKİBİ BESLEYEMEZDİM"

Yolcular yaklaşık 5 saat uçak içinde beklemek zorunda kaldı. Yolcular kendilerine bu süreçte yiyecek ve içecek ikramında bulunulmadığını söylerken, pilot, "İki kötü sandviçle ekibi besleyemezdim" sözleriyle kendini savundu.