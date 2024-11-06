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Uçuk Virüsü Alzheimer'a Yol Açabilir

Uçuk Virüsü Alzheimer'a Yol Açabilir
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Araştırmalar, uçuk virüsünün (HSV-1) Alzheimer hastalığı ile ilişkisini inceliyor. Bilim insanları, virüsün beyin üzerindeki etkilerini ve iltihaplanma süreçlerini araştırarak, Alzheimer’ın nedenleri ve ilerleyişi hakkında yeni bilgiler sağladı.

BİLİM insanları, uçuk virüsünün Alzheimer'a neden olabileceğini söyledi.

Geçmişte yapılan araştırmalarda uçuk virüsü (Herpes Simplex HSV-1) olarak bilinen Herpes virüsünün beyne zarar verdiği tespit edildi. Yeni bir çalışma, viral saldırının nasıl yayıldığına ilişkin daha fazla bilgi sunuyor.

Fransa'daki Colorado Üniversitesi ve Bourgogne Üniversitesi'nden araştırmacılar tarafından yürütülen çalışmada, HSV-1 virüsünün farelerin beyni üzerindeki etkileri yakından incelendi, etkilenen farklı bölgelerin haritası çıkarıldı ve sonuçların neler olabileceği değerlendirildi.

HSV-1, merkezi sinir sistemine iki yoldan ulaşabiliyor ancak enfeksiyonun beyin içinde nasıl yayıldığı belirsizliğini koruyor. Colorado Üniversitesi'nden nörolog Christy Niemeyer, "Son zamanlarda bu yaygın virüsün Alzheimer hastalığı gibi nörodejeneratif hastalıklarla ilişkilendirildiği görüldü, ancak merkezi sinir sistemi istilasının net bir yolu belirlenemedi. HSV-1'in beyne nasıl girebileceğini ve hangi beyin bölgelerinin savunmasız olduğunu belirlemek, hastalığı nasıl başlattığını anlamanın anahtarı" dedi.

Araştırmacılar, fare beyinlerinde HSV-1 ile etkileşime girdiğinde iltihaplanan mikroglia (merkezi sinir sisteminin kurum içi bağışıklık hücreleri) aktivitesine de baktılar. Bazı bölgelerde, virüs geçtikten sonra iltihabın devam ettiği görüldü.

En ciddi vakalarda HSV-1, iltihabının tüm beyni etkilediği hayatı tehdit eden bir durum olan ensefalite neden olabileceği tespit edildi. Nörolog Niemeyer, "HSV-1'in varlığı beyinde tam anlamıyla ensefalite neden olmasa da bu bölgelerin işleyişini etkileyebilir. Sürekli iltihaplanan hücreler, bir dizi nörolojik ve nörodejeneratif hastalığın tetikleyicisi olduğu bilinen kronik iltihaplanmaya yol açabilir" diye konuştu.

Araştırma sonunda, HSV-1 ve mikroglia ile ilişkili inflamasyonun, Alzheimer'ın bazı beyinlerde tutunmasının nedeninin bir parçası olabileceği ya da Alzheimer'ın ilerleme hızı üzerinde bir miktar etkiye sahip olabileceği öne sürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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