Üye Girişi
Haberler

UCM Savcısı Kerim Han'dan Cinsel İstismar İddialarına İlişkin Soruşturma Talebi

UCM Savcısı Kerim Han'dan Cinsel İstismar İddialarına İlişkin Soruşturma Talebi
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uluslararası Ceza Mahkemesi Savcısı Kerim Han, cinsel taciz suçlamaları üzerine resmi bir soruşturma talep etti. Han, daha önce hakkında yapılan iddiaların soruşturulmadan kapatıldığını belirtti.

ULUSLARARASI Ceza Mahkemesi (UCM) Savcısı Kerim Han, kendisiyle ilgili cinsel istismar iddialarının soruşturulması talebinde bulundu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında tutuklama talebinde bulunan UCM Başsavcısı Kerim Han, UCM'de çalışan bir kadın avukata cinsel tacizde bulunduğu suçlamalarıyla ilgili olarak açıklama yaptı. Han açıklamasında, "Bu yılın mayıs ayında ICC'nin Bağımsız Gözetim Mekanizmasına (IOM) iletilen hakkımdaki üçüncü taraf iddiaları, herhangi bir şikayette bulunulmadığı gerekçesiyle soruşturulmadan kapatıldı. Mağdur olduğu iddia edilen kişi, teklif edildiğinde IOM veya harici bir kurum tarafından soruşturma yapılması seçeneğini reddetmiştir. IOM mekanizmasının gizliliğini ve mağdur olduğu iddia edilen kişinin ve şahsımın haklarını ihlal eden son medya haberleri ışığında, bugün Taraf Devletler Meclisi (ASP) Başkanlığı'na, UCM Bağımsız Gözetim Mekanizması Başkanı'ndan IOM çatısı altında Mahkeme'nin resmi süreçleriyle ilgili suiistimal iddiaları ve dezenformasyon gibi görünen durumlara ilişkin acil bir soruşturma başlatmasını talep ettiğimi bildirdim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

Uluslararası Ceza Mahkemesi Uluslararası İlişkiler İnsan Hakları Soruşturma Politika Hukuk Dünya

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 'En büyük eserim' dediği Türkiye Cumhuriyeti 101. yılını kutluyor

Atamızın "En büyük eserim" dediği Türkiye Cumhuriyeti 101 yaşında

 Uyanık esnaf 7 bin TL üzerindeki alışverişlerde kart kullanım mecburiyetini fırsata çevirdi

Uyanık esnafın komisyon oyunu! 7 bin TL mecburiyetini fırsata çevirdiler

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'yi Öcalan çağrısından dolayı tebrik etmiş

Erdoğan'ın Bahçeli'nin Öcalan çağrısından haberi var mıydı?
CHP'li başkan adayı gübre çukuruna düşen işçisini kurtarmak isterken hayatını kaybetti

CHP'li başkan adayı çobanı kurtarmak isterken can verdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Lara kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Lara kaç yaşında, nereli? Lara biyografisi! 29 EKİM BORSA KAPALI MI? Borsa İstanbul ne zaman açılacak? Naim Babüroglu kimdir? NOW Çalar Saat konuğu Naim Babüroglu kaç yaşında, nereli? Naim Babüroglu biyografisi! 29 EKİM NÖBETÇİ NOTER | 29 Ekim noter açık mı, çalışıyor mu? Bugün nöbetçi noter var mı? ATV CANLI İZLE 29 EKİM | Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir, son bölüm ne oldu? 29 Ekim TV yayın akışı! Bu akşam TV'de hangi diziler, filmler var? ATV, Kanal D, Star, Show'da neler var? İstanbul'da açık nöbetçi eczane nerede? 29 Ekim İstanbul nöbetçi eczaneler… 29 EKİM ÜCRETSİZ KONSER VE ETKİNLİKLER! 29 Ekim 2024 hangi sanatçı nerede konser verecek? 29 EKİM ŞİİRLERİ | Cumhuriyet Bayramı 2-3-4 kıtalık şiirler ve sözler! 29 Ekim kargolar açık mı, çalışıyor mu? PTT, MNG, Sürat, Yurtiçi, Aras, Trendyol Express firmaları çalışacak mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.