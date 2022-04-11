Uçakta tüm yolcuların gözü önünde iç çamaşırını yıkayan kadın kameralara yakalandı

Uçaklarda meydana gelen ilginç olaylara bir yenisi daha eklendi. Son olarak sosyal medyada paylaşılan bir videodaki kadın yolcu, tüm dikkatleri üzerine topladı.

İÇ ÇAMAŞIRINI YIKADI

Kadın yolcu, diğer yolcuların gözü önünde iç çamaşırını çıkardıktan sonra bir bardak suyun içerisine bastırdı ve ardından havaya kaldırıp klimada kuruladı.

BÜYÜK ŞAŞKINLIK YAŞADILAR

Bu sırada bir başka yolcu da kadının hareketlerini kayda aldı. Bu anlara tanık olan yolcuların büyük şaşkınlık yaşadığı görüldü.

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