Uçakta tüm yolcuların gözü önünde iç çamaşırını yıkayan kadın kameralara yakalandı - Haberler

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Uçakta tüm yolcuların gözü önünde iç çamaşırını yıkayan kadın kameralara yakalandı

Haberler.com - Dünya
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Uçakta bir kadının yaptığı hareket, izleyenleri büyük şaşkınlığa uğrattı. Genç kadın, diğer yolcuların gözü önünde çıkardığı iç çamaşırını, yıkadıktan sonra elleriyle sıkarak kuruladı. Ardından da diğer yolcuların bakışları arasında havadaki klimaya doğru kaldırdı.

Uçaklarda meydana gelen ilginç olaylara bir yenisi daha eklendi. Son olarak sosyal medyada paylaşılan bir videodaki kadın yolcu, tüm dikkatleri üzerine topladı.

İÇ ÇAMAŞIRINI YIKADI

Kadın yolcu, diğer yolcuların gözü önünde iç çamaşırını çıkardıktan sonra bir bardak suyun içerisine bastırdı ve ardından havaya kaldırıp klimada kuruladı.

BÜYÜK ŞAŞKINLIK YAŞADILAR

Bu sırada bir başka yolcu da kadının hareketlerini kayda aldı. Bu anlara tanık olan yolcuların büyük şaşkınlık yaşadığı görüldü.

Haberler.com - Dünya

Uçak, Dünya, Haberler

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