Uçak yolculuğunda bir dönem sona eriyor! Artık telefonlarınızı kapatmak zorunda kalmayacaksınız

Avrupa Komisyonu, Avrupa Birliği (AB) ülkelerindeki uçuşlarda uçak modu uygulamasını sonlandırmak için harekete geçti. Komisyon, üye devletlerin 5G frekans bantlarını uçaklar için kullanabilir hale getirmeleri için son tarihin 30 Haziran 2023 olduğunu belirtti.

UÇAK MODU TARİHE KARIŞIYOR

Bu tarihten itibaren 5G teknolojisinin bulunduğu uçakların tamamında, seyahat edenler yolculuk boyunca telefonlarını uçak moduna almak zorunda kalmayacak. Yerde olduğu gibi gökyüzünde de telefonlar tüm özellikleriyle birlikte kullanılabilecek.AB ülkeleri arasında seyahat edenler aramaların yanı sıra müzik ve video akışı sağlayan veri ağırlıklı uygulamalara erişebilecek.

"GÖKYÜZÜ ARTIK BİR SINIR DEĞİL"

Planın insanlar için yenilikçi hizmetler sunacağını ve Avrupalı şirketlerin büyümesine yardımcı olacağını söyleyen AB'nin İç Pazardan Sorumlu Komisyon Üyesi Thierry Breton, "Süper hızlı, yüksek kapasiteli bağlantının sunduğu olanaklar söz konusu olduğunda gökyüzü artık bir sınır değil" ifadelerini kullandı.

UÇAKLARDA BELLİ FREKANS BANTLARI KULLANILABİLİYOR

Öte yandan, AB Komisyonu, 2008'den bu yana uçaklar için belli frekans bantlarını ayırırken, bazı hizmetlerin havada erişim hizmeti sunmasına izin verdi. Ancak, bu hizmet, uçak ile yerdeki bir uydunun bağlanmasını gerektiğinden yavaştı.

FİLMLER BİRKAÇ DAKİKADA İNDİRİLEBİLECEK

Yeni sistemin ayrıntılarını paylaşan Avrupa Komisyonu, 100 Mbps'nin üzerinde olabilen 5G tarafından sağlanan çok daha yüksek indirme hızlarından yararlanılabileceğini, bir filmin sadece birkaç dakika içinde indirilebileceğini belirtti.

RİSK ÇOK DÜŞÜK

Mobil cihazların uçakları nasıl etkilediğine dair bilgi eksikliğinin bulunduğunu, bu nedenle uçak modunun önemli olduğunu kaydeden İngiltere Uçuş Güvenliği Komitesi başkanı Dai Whittingham, "Eskiden cep telefonlarının otomatik uçuş kontrol sistemlerine müdahale edebileceğinden endişeleniliyordu. Deneyimlerimiz bu riski çok düşük olduğunu gösterdi. Tavsiyemiz, her zaman uçuşa geçildiğinde cihazların uçak modunda olması gerektiği olmuştur" ifadelerini kullandı.

ABD, 5G KONUSUNDA ENDİŞELİ

ABD ise uçaklarda 5G teknolojisine mesafeli davranıyor. 5G frekanslarının uçuşları etkileyebileceğini, hatalı irtifa ölçümlerine yol açabileceği endişesini taşırken, Whittingham, ABD'nin aksine İngiltere ve AB'de bunun bir sorun olmadığına dikkat çekerek, "5G için farklı bir frekans setimiz var ve ABD'de izin verilenden daha düşük güç ayarları var. Seyahat eden halk 5G istiyor. Düzenleyiciler bu olasılığı açacak, ancak yaptıkları her şeyin güvenli olmasını sağlamak için atılacak adımlar olacak" dedi.