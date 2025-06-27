Twitter Katili Şiraişi Takahiro'nun İdam Cezası İnfaz Edildi

Twitter Katili Şiraişi Takahiro'nun İdam Cezası İnfaz Edildi
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Japonya'da sosyal medya üzerinden tanıştığı 9 kişiyi öldüren Şiraişi Takahiro'nun idam cezası infaz edildi. 2020 yılında mahkum edilen katilin, intihara eğilimli kişilerle iletişim kurarak kurbanlarını öldürdüğü belirtildi.

JAPONYA'da sosyal medyadan tanıştığı 9 kişiyi öldüren, 'Twitter katili' olarak bilinen Şiraişi Takahiro'nun idam edildiği duyuruldu.

Eski adı 'Twitter' olan sosyal medya platformu üzerinden tanıştığı 9 kişiyi öldürüp parçalara ayırdığı için 'Twitter katili' olarak tanınan Şiraişi Takahiro'nun Tokyo Gözaltı Merkezi'nde idam edildiği bildirildi. Şiraişi, 2017'de dairesinde 8 kadın ve 1 erkeğe ait cesetlerin soğutucuda bulunması üzerine tutuklanmış, 2020 yılında idam cezasına mahkum edilmişti.

Soruşturma yetkilileri, Şiraişi'nin sosyal medya aracılığıyla intihara eğilimli kişilerle iletişime geçtiğini, onlara yardım teklifinde bulunduğunu, ardından evine davet ettiği kurbanlarını öldürüp parçaladığını ifade etti. Bu infazın, Japonya'da Temmuz 2022'den bu yana gerçekleştirilen ilk idam olduğu belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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