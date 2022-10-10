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Tuvalete giren adam, içeride timsahla karşılaşması sonrası çığlık çığlığa dışarı kaçtı

Dünya Haberleri

Hindistan'ın Kharkuva köyünde evinin tuvaletine giren bir adam, içeride timsahla karşılaşması nedeniyle çığlık çığlığa dışarı kaçtı. OIay yerine gelen köylüler, evden çıkmayan timsahı iple sürükleyerek dışarı çıkardı.

Kharkuva köyünde yaşayan Udaysinh Bhikhabhai Rathod adlı adam, evinin tuvaletine girmek istedi. Fakat içeri girdikten bir süre sonra çığlıklar içerisinde dışarı kaçtı. Rathod başına gelen korkunç durumu hemen köylülerine haber verdi.

HEMEN TOPLANDILAR

Arkadaşlarının çağrısı üzerine eve gelen köylüler, tuvaletteki timsahı görebilmek için adeta birbirleriyle yarıştı. Timsahın bir süre kendiliğinden dışarı çıkmasını bekleyen Kharkuva köylüleri, istediklerini alamayınca yeni bir yöntem denedi.

Tuvalete giren adam, içeride timsahla karşılaşması sonrası çığlık çığlığa dışarı kaçtı

İP ATIP ZORLA ÇIKARDILAR

Köylüler, bölgedekilerin de korkmaya başlamasının ardından ipi yuvarlak bir halka biçimine getirerek timsahın başından gövdesine geçirdi. İlk başta kaçan timsah daha sonra ipe yakalandı. Timsahın evden çıkarılmasıyla birlikte herkes rahat bir nefes aldı.

Tuvalete giren adam, içeride timsahla karşılaşması sonrası çığlık çığlığa dışarı kaçtı

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

Dünya Haberler

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