Türkmenistan'da Müslümanlar Kurban Bayramı Namazını Eda Etti

Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'taki Ertuğrul Gazi Camisi'ne gelen yüzlerce Müslüman, camide yer kalmayınca bahçesini doldurdu. Camilerin bulunduğu cadde ve sokaklar trafiğe kapatılırken, ibadethaneler etrafında güvenlik önlemleri alındı. Bayram hutbesinde Müslümanların görev ve sorumlulukları ile kurban kesiminde önem verilmesi gereken hususlar anlatıldı ve bayram namazı kılındı. Namazın ardından ülkenin kalkınması, refah, huzur, dünyada barış ve istikrarın yerleşmesi için dua edildi. Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajında, ülke halkının bayramını kutladı. Ülkede Kurban Bayramı dolayısıyla 28-30 Haziran tatil ilan edildi.