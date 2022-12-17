Türkiye'ye karşı hamle yapmışlardı! Libya'dan Mısır'a sert yanıt

Geçtiğimiz günlerde Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es Sisi imzaladığı kararname ile Türkiye-Libya deniz yetki anlaşmasının belirlenmiş olduğu güneyde kalan bölge ile ilgili hak iddiasında bulunmuştu. Libya'dan bu anlaşmaya çok sert tepki geldi. Libya tarafından yapılan açıklamada, "Mısır'ın belirlediği sınırlar tek taraflı olarak ilan edildiği için uluslararası hukuka göre adaletsiz" dedi.

Libya Dışişleri Bakanlığı sosyal medya hesabından, Mısır'ın 11 Aralık'ta batı deniz sınırlarını belirlediğini duyurduğu Cumhurbaşkanlığı kararına ilişkin açıklama yapıldı. Mısır'ın söz konusu kararının Libya'nın kara suları ve kıta sahanlığını ihlal ettiği belirtilen açıklamada, " Mısır'ın belirlediği sınırlar tek taraflı olarak ilan edildiği için uluslararası hukuka göre adaletsiz" ifadelerine yer verildi.

"ANLAŞMA İKİ TARAFLI OLMALI"

Açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) sözleşmesi ve uluslararası hukuk ilkelerine göre, "İki komşu ülke arasındaki deniz sınırlarının, her iki tarafın çıkarlarını garanti eden ve eşitlik ilkesine saygı duyulan müzakerelerle varılan bir anlaşma ile belirlenmesi gerektiği" vurgulandı.

"TÜMÜYLE REDDEDİYORUZ"

Libya'nın uluslararası hukuk çerçevesinde Mısır'ın söz konusu kararını "Tümüyle reddettiği" kaydedilen açıklamada, Mısır hükümetine deniz sınırlarının belirlenmesi konusunda Libya Ulusal Birlik Hükümeti ile müzakere başlatması çağrısı yapıldı.

NE OLMUŞTU?

Sisi, Mısır'ın Akdeniz bölgesindeki deniz sınırını tanımlayan yeni bir kararname imzalamıştı. Sisi'nin imzalamış olduğu kararnamede, "Mısır'ın karasuları Mısır-Libya kara sınırı 1. noktadan başlar ve 8. noktaya ulaşacak şekilde 12 deniz mili devam eder. Bu vesileyle Mısır'ın bat deniz sınırı 8. noktadan kuzeye doğru gider" ifadeleri kullanılmıştı. Böylece Mısır, Türkiye'nin Libya ile imzaladığı Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası'nda belirttiği alanlarda hak iddia etti.