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Türkiye ve Suriye arasında yeni görüşme! Bakan yardımcıları 15-16 Mart'ta Rusya'da bir araya gelecek

Dünya Haberleri

Türkiye ile Suriye arasında 11 yıl sonra kurulan ilk temasın ardından yeni bir gelişme yaşandı. Türkiye, Rusya, Esed rejimi ve İran arasında dışişleri bakan yardımcıları düzeyindeki Suriye konulu toplantı, 15-16 Mart'ta Moskova'da gerçekleştirilecek. Türkiye heyetine Dışişleri Bakan Yardımcısı Burak Akçapar başkanlık edecek.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Türkiye, Rusya, Esed rejimi ve İran arasında Moskova'da yapılacak toplantının tarihi belli oldu. 15-16 Mart'ta düzenlenecek toplantıda, Türkiye heyetine Dışişleri Bakan Yardımcısı Burak Akçapar başkanlık edecek.

İRAN'DAN DA BİR TEMSİLİ KATILACAK

Toplantıya Rusya'yı temsilen Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Orta Doğu ve Afrika Ülkeleri Özel Temsilcisi Mihail Bogdanov, İran'ı temsilen Dışişleri Bakanı Siyasi İşler Danışmanı Ali Asgar Hacı, Esed rejimini temsilen ise Dışişleri Bakan Yardımcısı Eymen Susan katılacak.

BAKAN ÇAVUŞOĞLU DUYURMUŞTU

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu geçtiğimiz hafta toplantı için karar alındığını duyurup şunları söylemişti: "İlk toplantı üçlü formatta gerçekleştirildi. İran Dışişleri Bakanı kardeşim de bu toplantılara katılmak istediklerini söyledi. Biz de Türkiye olarak bundan hiçbir beis olamadığını söyledik. Ruslara da İran'ın katılmasında mahsur yok dedik. Dışişleri Bakanları toplantısı için çalışmalar devam ediyor. Dörtlü formatta olacak. Bu toplantı için Ruslardan teknik bir toplantı teklifi geldi. Bunun için bakan yardımcımız gelecek hafta Moskova'da toplantıya katılacak"

Gözde Nur Bayar
Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

Türkiye Suriye Rusya İran Politika Dünya Güncel Haberler

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Yorumlar (3)

Yakup Sezgün:

surilere olan bu sevgi sadece din kardesligi ile aciklanamaz..icerdekiler acken

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sade vatandaş:

acele etmeye gerek yok ülkeye doluşturulan suriyelileri biraz daha besleyip yollayalım onlara harcayacak para bizde gani ama sıra halka gelince yok

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zübükzade:

Buluşmada bizdeki suriyeleri geri kabul edeceğini söyleyecek bizde reise oy vereceğiz bu yüzden gecti bor un bbazarı sür kamyonu amerikaya

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