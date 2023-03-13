Türkiye ve Suriye arasında yeni görüşme! Bakan yardımcıları 15-16 Mart'ta Rusya'da bir araya gelecek

Türkiye ile Suriye arasında 11 yıl sonra kurulan ilk temasın ardından yeni bir gelişme yaşandı. Türkiye, Rusya, Esed rejimi ve İran arasında dışişleri bakan yardımcıları düzeyindeki Suriye konulu toplantı, 15-16 Mart'ta Moskova'da gerçekleştirilecek. Türkiye heyetine Dışişleri Bakan Yardımcısı Burak Akçapar başkanlık edecek.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Türkiye, Rusya, Esed rejimi ve İran arasında Moskova'da yapılacak toplantının tarihi belli oldu. 15-16 Mart'ta düzenlenecek toplantıda, Türkiye heyetine Dışişleri Bakan Yardımcısı Burak Akçapar başkanlık edecek.

İRAN'DAN DA BİR TEMSİLİ KATILACAK

Toplantıya Rusya'yı temsilen Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Orta Doğu ve Afrika Ülkeleri Özel Temsilcisi Mihail Bogdanov, İran'ı temsilen Dışişleri Bakanı Siyasi İşler Danışmanı Ali Asgar Hacı, Esed rejimini temsilen ise Dışişleri Bakan Yardımcısı Eymen Susan katılacak.

BAKAN ÇAVUŞOĞLU DUYURMUŞTU

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu geçtiğimiz hafta toplantı için karar alındığını duyurup şunları söylemişti: "İlk toplantı üçlü formatta gerçekleştirildi. İran Dışişleri Bakanı kardeşim de bu toplantılara katılmak istediklerini söyledi. Biz de Türkiye olarak bundan hiçbir beis olamadığını söyledik. Ruslara da İran'ın katılmasında mahsur yok dedik. Dışişleri Bakanları toplantısı için çalışmalar devam ediyor. Dörtlü formatta olacak. Bu toplantı için Ruslardan teknik bir toplantı teklifi geldi. Bunun için bakan yardımcımız gelecek hafta Moskova'da toplantıya katılacak"