Türkiye ve Şili Arasında İş Birliği Mutabakatı İmzalandı

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 2'nci Dünya Sosyal Kalkınma Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Katar'ın başkenti Doha'da Şili Sosyal Kalkınma ve Aile Bakanı Javiera Toro Caceres ile bir araya geldi.

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Şili Sosyal Kalkınma ve Aile Bakanı Sayın Javiera Toro Caceres ile Bakanlıklarımız Arasında İş Birliğine İlişkin Mutabakat Zaptı'nı imzaladık. İmzaladığımız mutabakat zaptı ile kadınların güçlendirilmesi, bakım hizmetlerinin iyileştirilmesi ve çocuk haklarının korunması başta olmak üzere ortak çalışmalarımızın artarak devam edeceğine gönülden inanıyorum. Anlaşmanın ülkelerimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.