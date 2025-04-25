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Türkiye-Rusya Orta Doğu İstişareleri İstanbul'da Gerçekleşti

Türkiye-Rusya Orta Doğu İstişareleri İstanbul'da Gerçekleşti
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Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz ve Rus muadili Mihail Bogdanov başkanlığındaki heyetler, Suriye ve Gazze'deki durumu ele almak üzere İstanbul'da bir araya geldi.

DIŞİŞLERİ Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz ile Rusya Federasyonu Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov başkanlığındaki heyetler arasında Orta Doğu istişareleri düzenlendi. Başta Suriye ve Gazze'deki durum olmak üzere Orta Doğu'daki gelişmeler ele alındı.

Bakanlık kaynaklarından alınan bilgilere göre; Türkiye ile Rusya Federasyonu arasındaki Orta Doğu istişareleri, bugün İstanbul'da düzenlendi. Bakan yardımcıları düzeyinde tertiplenen istişarelerde, Türk tarafını Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, Rus tarafını Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov temsil etti. İstişarelerde, Suriye ve Filistin başta olmak üzere bölgesel konular hakkında kapsamlı fikir alışverişinde bulunuldu.

SURİYE GÜNDEMİ

Bakan Yardımcısı Yılmaz, Türkiye'nin Suriye'ye yönelik önceliğinin, ülkenin toprak bütünlüğü ve birliğinin muhafazası suretiyle Suriye'de istikrar ve güvenliğin sağlanması olduğunu söyledi. Yımaz, Suriye'deki gelişmelerin bu mercekten ve Türkiye'nin ulusal güvenliğinin sağlanması perspektifinden yakın biçimde takip edildiğini, Suriye yönetiminin siyasi ve mali açılardan desteklenmesinin en etkin ve sonuç verici yönteminin, yaptırımların kaldırılması olduğunu vurguladı. Yılmaz ayrıca İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarının ve Gazze'deki katliamının bir an evvel durdurulması konusunda Türkiye'nin tutumunu dile getirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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