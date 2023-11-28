- Sahra hastanesi için Türk heyeti Gazze'de Türkiye tarafından Gazze Şeridi'nde kurulması planlanan sahra hastanesinin fizibilite çalışmalarını yapacak teknik heyet, Mısır üzerinden Gazze'ye intikal etti.

- Sahra hastanesi için Türk heyeti Gazze'de

GAZZE - Türkiye tarafından Gazze Şeridi'nde kurulması planlanan sahra hastanesinin fizibilite çalışmalarını yapacak teknik heyet, Mısır üzerinden Gazze'ye intikal etti.

Türkiye tarafından Gazze Şeridi'nde kurulması planlanan sahra hastanesi yönelik çalışmalar devam ediyor. Diplomatik kaynaklardan yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nde kurulması öngörülen sahra hastanesinin fizibilite çalışmalarını yapacak teknik heyetin bu sabah Mısır üzerinden Gazze'ye intikal ettiği belirtilerek, heyetin tespitlerine bağlı olarak hastanenin biran önce faaliyete geçirilmesinin planlandığı aktarıldı.