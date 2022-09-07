Türkiye'nin mektup adımına Yunanistan'dan karşı hamle! NATO'ya şikayet ettiler

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun imzasıyla AB Yüksek Temsilcisi Borrell'e, BM Güvenlik Konseyi Daimi Üyeleri ile NATO ve BM Genel Sekreterlerine Ege sorunlarının çözümüne ilişkin mektuplar gönderdi. Yunanistan'ın ise bu mektuplara karşılık geldi. Yunanistan, NATO'ya gönderdiği mektupta, "Türkiye'nin tavrı birliğin güney kanadını zayıflatan bir etmendir" ifadelerini kullanarak Türkiye'yi şikayet etti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun imzasıyla 25 Avrupa Birliği (AB) başkentine, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'e, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi Daimi Üyeleri ile NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e, Ege sorunlarının çözümüne ilişkin Türkiye'nin tutumunu ve görüşlerini açıklayan mektuplar gönderildi.

HUKUKSUZ EYLEMLERE DİKKAT ÇEKİLDİ

Diplomatik kaynaklardan elde edilen bilgiye göre, 25 AB başkentine, AB Yüksek Temsilcisi Borrell'e, BM Güvenlik Konseyi Daimi Üyeleri ile NATO ve BM Genel Sekreterlerine 1 Eylül'de iletilen mektuplarda, Yunanistan'ın hukuksuz eylemlerine ve maksimalist taleplerine de dikkati çekildi.

YUNANİSTAN'DAN KARŞI HAMLE

Türkiye'nin bu adımına Yunanistan'dan karşı bir hamle geldi. Türkiye ile Yunanistan arasında gerginlik son dönemde tırmanırken, Reuters, Yunanistan'ın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Ege Adaları'yla ilgili açıklamasıyla ilgili olarak NATO'ya ve Birleşmiş Milletler'e (BM) mektup gönderdiğini açıkladı. Haber, diplomatik kaynaklara dayandırıldı.

"TÜRKİYE'NİN TAVRI BİRLİĞİ ZAYIFLATIYOR"

Türkiye ve Yunanistan, son zamanlarda hava sahalarından, Ege Denizi'ndeki adalara, deniz yetki alanları ve kıta sahanlığından, Akdeniz'deki hidrokarbon kaynakları ve Kıbrıs'a kadar birçok konuda anlaşmazlık içindeydi. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'e hitaben yazılan mektupta, "Türkiye'nin tavrı, NATO'nun birliğini ve uyumluluğunu istikrarsızlaştıran ve kriz zamanında birliğin güney kanadını zayıflatan bir etmendir" dedi.