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Türkiye'nin Gazzelilere İnsani Yardım Taşıyan İlk Uçağı Mısır'a İndi

Türk Kızılayı'nın X hesabından yapılan paylaşımda, uçağın, Gazze için Türk vatandaşlarının desteğiyle temin edilen yardım malzemelerini taşıdığı belirtildi. Askeri uçak, Milli Savunma Bakanlığı ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) iş birliğiyle Gazzelilere yardımları ulaştıracak.