Türkiye'nin Gazzelilere İnsani Yardım Taşıyan İlk Uçağı Mısır'a İndi
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Türk Kızılayı'nın X hesabından yapılan paylaşımda, uçağın, Gazze için Türk vatandaşlarının desteğiyle temin edilen yardım malzemelerini taşıdığı belirtildi. Askeri uçak, Milli Savunma Bakanlığı ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) iş birliğiyle Gazzelilere yardımları ulaştıracak.
Türkiye'nin Gazzeliler için insani yardım taşıyan ilk uçağı Mısır'a indi.
Türk Kızılayı'nın X hesabından yapılan paylaşımda, uçağın, Gazze için Türk vatandaşlarının desteğiyle temin edilen yardım malzemelerini taşıdığı belirtildi.
Askeri uçak, Milli Savunma Bakanlığı ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) iş birliğiyle Gazzelilere yardımları ulaştıracak.
Kaynak: AA / Dünya