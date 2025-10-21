Türkiye istedi, İsrail kabul etti! Haniye ailesi dahil 66 kişi Gazze'den çıktı

Türkiye'nin işgalci İsrail'den Hamas lideri merhum İsmail Haniye'nin ailesinden 16 kişinin de bulunduğu grubun güvenli bir şekilde Gazze Şeridi'nden ayrılmasını talep ettiği ileri sürüldü.

GAZZE'DEN AYRILMALARINA İZİN VERDİ

Middle East Eye'da yer alan habere göre, İsrail, Türkiye'nin talebi üzerine bu ayın başlarında en az 66 Filistinli ve Türk vatandaşının Gazze Şeridi'nden ayrılmasına izin verdi. Grupta, vefat eden Hamas lideri İsmail Haniye'nin ailesinden 16 kişi de bulunuyordu.

4 Türk vatandaşı ve Türk vatandaşlarının eşleri, oğulları, babaları ve anneleri de dahil olmak üzere 40 yakın akrabası serbest bırakıldı.

KARAR ATEŞKES ANLAŞMASI SONRASI ALINDI

Kararın, Türkiye'nin Hamas'ı müzakere masasına oturtmaya yardımcı olarak arabuluculuk rolü üstlendiği, ekim ayının ilk haftasında Gazze'de varılan ateşkes anlaşmasının ardından alındığı öne sürüldü.