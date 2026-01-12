AKP Sözcüsü Çelik: 'İran'a müdahale bölge için olumsuz sonuçlar doğurur'

İki haftadır protestoların sürdüğü İran'a askeri müdahale ihtimaline Türkiye'den yanıt geldi. AKP Sözcüsü Ömer Çelik, "Herhangi bir şekilde dış müdahale bölgemiz için son derece olumsuz sonuçlar doğurur" dedi.

İran'da 28 Aralık'ta ekonomik kaygılarla başlayan ve kısa sürede yönetim karşıtı bir hal alan protestolar ülkenin pek çok kentine yayıldı.

Binlerce kişinin gözaltına alındığı haberleri gelirken, BBC en az 180 ölümü teyit etti. İnsan hakları can kaybının 500'e yaklaştığını söylüyor.

Protestolar, 2022 yılında Mahsa Amini'nin gözaltında ölümünün ardından patlak veren gösterilerden bu yana en büyük kitlesel eylemler.

Protestocuları koruyacağını söyleyen ABD Başkanı Donald Trump, İran'a askeri müdahale tehdidinde bulunurken, Tahran müdahale olması halinde karşılık vereceklerini açıkladı.

Türkiye Cumhurbaşkanlığı konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.

12 Ocak Pazartesi günü AKP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı öncesi kameraların karşısına geçen AKP Sözcüsü Ömer Çelik, " İran'daki gelişmeleri yakından takip ediyoruz" dedi.

" İran'da toplum hayatında, devlet hayatında bazı sorunlar olduğu görülüyor" diyen Çelik, bunun İran'ın "kendi öz dinamikleriyle" çözülmesi gerektiğini söyledi.

"Buraya herhangi bir şekilde dışarıdan müdahale ya da İsrail'in bahsettiği gibi bir takım yaklaşımlar bölgemiz için son derece olumsuz sonuçlar doğurur, meşru da olmaz" diye konuştu.

Çelik, "Bölgemizde çok dinamik olaylar oluyor. Tüm bu olaylar karşısında, hazırlıklarımızı en üst düzeyde tutuyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakan Fidan, İsrail'in 'manipüle ettiğini' söyledi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 10 Ocak'ta bir televizyon kanalına verdiği röportajda, İran'ın uzun yıllardır yaptırımlar altında olması nedeniyle halkın beklentilerinin gerçekleştirilemediğini ifade etti ve bu eksikliğin İsrail tarafından fırsat olarak görüldüğünü söyledi:

"Kendi sahici gerekçelerinden ve yapısal sorunlarından dolayı olan bu gösterilerin aynı zamanda yurt dışından İran'ın rakipleri tarafından da manipüle edildiği de ayrı bir gerçek. Mossad bunu gizlemiyor, kendi internet hesaplarından, Twitter hesaplarından İran halkını ayaklanmaya çağırıyor İran rejimine karşı."

İsrail'in İran'a yönelik bir saldırı düzenleme ihtimali sorusuna Fidan, "İsrail'in, özellikle [İsrail Başbakanı Binyamin] Netanyahu'nun bu konuda bir isteğinin olduğunu herkes biliyor, bu bir sır değil" yanıtını verdi.

Ancak İsrail'in ABD'nin desteğini almadan böyle bir müdahaleden kaçındığını söyledi:

"Bu konuda kendisinin birtakım müttefiklerden, başta ABD olmak üzere, güvenceler almadan farklı yaptırımları ve sonuçları olabilecek bir savaşa girmekten de imtina ettiğini görüyoruz."

Fidan, Netanyahu'nun Aralık 2025'te Beyaz Saray'da ABD Başkanı Trump ile görüşmesinde bu konuda lobi yaptığını dile getirdi.

İran ve Batı arasındaki sorunların müzakere yoluyla çözülüp, İsrail'in alabileceği olası desteğin önüne geçilmesi gerektiğini söyleyen Fidan, "Biz bu konuda elimizden geleni yapmaya hazırız" dedi.

İsrail'in dış istihbarat ajansı Mossad, sosyal medya hesaplarından İran halkını sokaklara çıkmaya çağıran mesajlar paylaşmıştı.

İsrail Başbakanı Netanyahu da İran halkının yanında olduğuna dair paylaşımlar yapmıştı.