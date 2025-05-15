İşte Rus ekibin bilinmeyenleri! Biri üst düzey istihbarat yetkilisi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna ile yapılacak barış görüşmeleri için Türkiye'ye gönderdiği heyet belli oldu. Kremlin, 14 Mayıs gece yarısından kısa bir süre önce katılımcıların isimlerini açıkladı.

Rus heyetinin başında Kremlin danışmanı Vladimir Medinsky bulunuyor. Ukrayna doğumlu Medinsky, 2022'deki başarısız barış görüşmelerini de yönetmişti. Moskova Uluslararası İlişkiler Enstitüsü mezunu olan Medinsky, Putin'in tarih görüşünü yansıtan okul kitaplarının hazırlanmasında önemli rol oynadı. Bu kitaplarda Sovyetler Birliği'nin başarıları övülürken, çöküşü bir aşağılanma olarak görülüyor ve Putin döneminde Rusya'nın "yeniden doğuşu" vurgulanıyor. Aynı zamanda aşırı milliyetçi Rus Askeri Tarih Topluluğu'nun başkanıdır.

Heyette Dışişleri Bakan Yardımcısı Mikhail Galuzin de yer alıyor. Galuzin, eski Sovyet ülkeleriyle ilişkilerden sorumlu ve Japonca ile İngilizce biliyor.

Savunma Bakan Yardımcısı Alexander Fomin ise 2022'deki Ukrayna görüşmelerine katılmış tecrübeli bir isim.

En dikkat çekici isimlerden biri, Rus askeri istihbaratı GRU'nun direktörü Igor Kostyukov. Dünyanın en güçlü istihbarat kurumlarından birinin başındaki Kostyukov, GRU'yu yöneten ilk deniz subayı olarak biliniyor.

Putin ayrıca görüşmelere katılacak uzmanlar listesini de onayladı:

Alexander Zorin: Genelkurmay bilgi direktörlüğü başkan yardımcısı, Ukrayna doğumlu ve Suriye'deki Rus operasyonlarında önemli rol oynadı

Yelena Podobreyevskaya: Kremlin insani politika bölümü başkan yardımcısı

Alexei Polishchuk: Dışişleri Bakanlığı'nın Belarus, Ukrayna ve Moldova masası direktörü

V. Shevtsov: Savunma Bakanlığı uluslararası askeri işbirliği bölümünün başkan yardımcısı

Putin'in görevlendirdiği bu ekip, üst düzey siyasi, askeri ve istihbarat yetkililerinden oluşuyor ve Rusya'nın görüşmelere verdiği önemi gösteriyor.