Türk ve İtalyan Genelkurmay Başkanları Bir Araya Geldi

Türk ve İtalyan Genelkurmay Başkanları Bir Araya Geldi
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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, İtalyan Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanı Orgeneral Luciano Portolano ile resmi bir görüşme gerçekleştirdi.

GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Metin Gürak, İtalyan Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanı Orgeneral Luciano Portolano ile bir araya geldi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, İtalyan Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanı Orgeneral Luciano Portolano'yu Genelkurmay Başkanlığı'nda resmi törenle karşıladı. Tören alanında, İstiklal Marşı ve İtalya milli marşının okunmasının ardından Orgeneral Luciano Portolano, Onur Kıtası'nı selamladı. Törenin ardından Orgeneral Metin Gürak ve Portolano ile beraberindeki heyet, Genelkurmay Başkanlığı'nda basına kapalı görüşme gerçekleştirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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