Türk Sinemasının Duayenleri Münih Türk Film Günleri'nde Ağırlanıyor

Haber: İlhan Baba

(MÜNİH) – Almanya'nın Münih kentinde düzenlenen Münih Türk Film Günlerine Türk sinemasının duayen isimleri Türkan Şoray ve Müjde Ar damga vurdu. Şoray ve Ar, Münih Başkonsolosluğu tarafından "Onur Konukları" olarak ağırlanırken, Başkonsolos Süalp Erdoğan'ın ev sahipliğinde düzenlenen özel davette, Güney Bavyera'daki Türk toplumunun çeşitli kesimlerinden önemli isimler de bir araya geldi.

Münih Başkonsolosu Süalp Erdoğan, Türk sinemasının duayen isimleri Türkan Şoray ve Müjde Ar'ın Münih'te bulunmasının hem Başkonsolosluk hem de Türk toplumu için anlamlı bir anı olduğunu belirterek, "Geçtiğimiz yıl ve bu yıl Münih Türk Film Günleri kapsamında onur ödülüne layık görülen kıymetli sanatçılarımızı hayranlarıyla buluşturmak bizim için büyük bir mutluluk" dedi. Erdoğan, davete katılan sanatçılara teşekkür ederek kendilerine birer şilt takdim etti. Başkonsolos Erdoğan, sözlerini "Türk sinemasının iki büyük ismini burada ağırlamaktan büyük onur duyduk. Kendilerini yeniden Münih'te görmek bizi mutlu eder" diyerek tamamladı.

Sanat ve müziğin buluştuğu unutulmaz gece

Geceye, akademiden sanata, iş dünyasından kültür camiasına kadar birçok seçkin davetli katıldı. Etkinliğe damga vuran bir diğer isim ise genç piyano sanatçısı Can Saraç oldu. Geçtiğimiz ay Düsseldorf'ta düzenlenen ICMA Uluslararası Klasik Müzik Ödülleri'nde "Discovery Award"a layık görülen Saraç, sanatçılar onuruna etkileyici bir piyano resitali sundu. Gecede genç orkestra şefi Cem Maximilian Haberstock da hazır bulundu.

Sanatseverlerin ilgiyle izlediği performans sonrası konuşan Başkonsolos Erdoğan, "Onur konuklarımızın büyük ilgi gösterdiği genç sanatçılarımız, geceye renk kattı. Müziğiyle bu özel geceye değer katan Can Saraç'a ve tüm konuklarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Münih'te olmak büyük mutluluk

Türkan Şoray ve Müjde Ar ise kendilerini büyük bir sevgiyle karşılayan Münih'te ve Güney Bavyera'daki Türk toplumu ile bir arada olmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdiler. Her iki sanatçı da gecenin kendileri için özel bir anlam taşıdığını ve benzeri buluşmaların Türk kültürünün yurt dışında yaşatılması adına çok değerli olduğunu vurguladı.