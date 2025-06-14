Türk Savunma Yöneticileri Endonezya'da Resmi Temaslarda Bulundu

Türk Savunma Yöneticileri Endonezya'da Resmi Temaslarda Bulundu
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Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay ve Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Kemal Yeni, Endonezya'nın başkenti Cakarta'da Indo Defence-2025 Fuarı kapsamında ikili görüşmeler gerçekleştirdi ve ASELSAN'ın temsilcilik ofisinin açılışına katıldı.

MİLLİ Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay ve Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Kemal Yeni, Endonezya'nın başkenti Cakarta'da resmi temaslarda bulundu.

Endonezya'nın başkenti Cakarta'da Indo Defence-2025 Fuarı'na katılan Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay ve Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Kemal Yeni, ikili görüşmelerde bulundu. Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpay ve Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Yeni, Endonezya Savunma Bakan Yardımcısı Donny Ermawan ve Pakistan Savunma Üretim Bakanı Muhammad Raza Hayat Harraj ile görüştü.

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpay ve Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Yeni, ASELSAN'ın Endonezya Temsilcilik Ofisi'nin açılış törenine de katıldı.

Bakan Yardımcısı Alpay, ayrıca Cakarta Büyükelçiliği'ni ziyaret etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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