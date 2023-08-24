Türk Komandoları Kosova'da Nöbetlerine Devam Ediyor

Kosova'da Nisan ayında yaşanan olaylar sonrası NATO'nun talebi üzerine bölgeye giden Türk komandoları, 38 derece kavurucu sıcaklar altında nöbetlerine devam ediyorlar.

Kosova ile Sırbistan arasında 2022 yılının Temmuz ayında başlayan ve bu yılın Haziran ayına kadar devam eden gerilim, Türk komandolarının bölgeye yerleşmesiyle sakinliğini koruyor. Kosova'nın kuzey bölgesinde yer alan ve Sırp çoğunluğun yaşadığı Mitroviça Belesiyesine bağlı Zveçan'da görev alan Türk komandoları, olası bir taşkınlığa karşı güvenliği sağlamaya devam ediyor. Yaklaşık 3 aydır barışın ve huzurun istikrarı için bölgede görev yapan Türk komandoları, Kosova'da son yılların en sıcak havaları altında görevlerini sürdürüyor. Türk komandoların Ağustos ayı sonuna kadar bölgede görev alacak.

Arnavutların yaşadığı Kosova'da nüfusun yaklaşık yüzde 6'sını Sırplar oluşturuyor. Sırpların yoğunlukta olduğu Mitroviça, Zubin Potok, Leposaviç ve Zvecan belediyelerinde 23 Nisan'da yapılan erken yerel seçimler Sırplar tarafından boykot edilmiş, seçimi Arnavut siyasi partilerin adayları kazanmıştı. Sırplar, Arnavut asıllı başkanların belediye binalarına girmesine izin vermemiş, bölgede gerginlik artmıştı. Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic tansiyonun yükselmesi üzerine orduyu Kosova sınırına göndermişti. - MİTROVİÇA