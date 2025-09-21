Türk Kızılay'dan Gazze'ye Sağlık Desteği

TÜRK Kızılay, Gazze'de hizmet veren iki hastanenin operasyonlarını sürdürebilmesi için destek sağlayacağını duyurdu. Bu kapsamda Kızılay, Filistin Kızılayı'na ait Al Emel ve Al Mawasi hastanelerinin ilaç ve tıbbi malzeme temini ile operasyonel giderlerini karşılayacak.

Gazze'ye insani yardım desteğini sürdüren Türk Kızılay, Filistin Kızılayı ile dayanışma halinde çalıştığını duyurdu. Bu kapsamda Türk Kızılay, Filistin Kızılayı'na ait olan ve kapasitesinin çok üzerinde hizmet veren Al Emel ve Al Mawasi hastanelerine destek verecek. Türk Kızılay, ekim ayı itibariyle 6 ay boyunca bu iki hastanenin ilaç ve tıbbi malzeme ile hastane, personel ve operasyonel giderlerini üstlenecek. Kızılay'ın bu desteği, Gazze'de 150 bini aşkın kişinin sağlık hizmetine erişmesini sağlayacak.

KIZILAY GENEL BAŞKANI FİLİSTİN'E GİTTİ

Batı Şeria'da Filistin Kızılayı'nı ziyaret eden ve yaşanan zorluklar hakkında bilgi alan Prof. Dr. Yılmaz, "Bölgedeki temaslarımız neticesinde, Gazze'de kesintisiz hizmet veren aşevimiz ve gıda yardımlarımıza ek olarak şimdi de sağlık kapasitesini destekleyeceğiz. Gazze'de yaşanan insani felakete Türk halkı hiçbir zaman seyirci kalmadı. Bizler de onların emanetlerini yerine ulaştırmak için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. ve her fırsatta Gazze'de yaşanan insani trajedinin son bulması için acil ateşkes çağrımızı yineliyoruz" dedi.

Türk Kızılay, tarafından yapılan açıklamada, "Son raporlara göre, bölgede en az 100 çocuk yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybetti, her 5 çocuktan biri akut yetersiz beslenme kaynaklı tedaviye ihtiyaç duyuyor. Geçtiğimiz hafta, Birleşmiş Milletler İşgal Altındaki Filistin Toprakları Hakkında Bağımsız Uluslararası Soruşturma Komisyonu, İsrail'in Gazze'de soykırım suçu işlediğini ilan ederek tüm ülkeleri bunu durdurmaya çağırdı" denildi.