Türk Hava Kuvvetleri, Norveç'te 'Ramstein Flag-2026 Tatbikatı'na katıldı

TÜRK Hava Kuvvetleri, 16 ülke ve NATO unsurlarının katılımıyla Norveç'te icra edilen 'Ramstein Flag-2026 Tatbikatı'na katıldı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "16 ülke ve NATO unsurlarının katılımıyla Norveç'te icra edilen Ramstein Flag Tatbikatı'ndan nefes kesen görüntüler. 5 adet F-16, E-7T HİK ve KC-135R tanker uçağımızla müttefiklerimizle omuz omuza, görev uçuşlarına kararlılıkla devam ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı