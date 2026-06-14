Haberler

Türk Hava Kuvvetleri, Norveç'te 'Ramstein Flag-2026 Tatbikatı'na katıldı

Türk Hava Kuvvetleri, Norveç'te 'Ramstein Flag-2026 Tatbikatı'na katıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türk Hava Kuvvetleri, 16 ülke ve NATO unsurlarının katılımıyla Norveç'te düzenlenen Ramstein Flag-2026 Tatbikatı'na F-16, E-7T HİK ve KC-135R uçaklarıyla katıldı.

TÜRK Hava Kuvvetleri, 16 ülke ve NATO unsurlarının katılımıyla Norveç'te icra edilen 'Ramstein Flag-2026 Tatbikatı'na katıldı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "16 ülke ve NATO unsurlarının katılımıyla Norveç'te icra edilen Ramstein Flag Tatbikatı'ndan nefes kesen görüntüler. 5 adet F-16, E-7T HİK ve KC-135R tanker uçağımızla müttefiklerimizle omuz omuza, görev uçuşlarına kararlılıkla devam ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Uzman çavuş kayınpederinin evini bastı! 4 kişi hayatını kaybetti

Uzman çavuş kayınpederinin evini bastı! 4 kişi hayatını kaybetti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tabela yine değişecek! Motorine dev indirim geliyor

Araç sahiplerine güzel haber
Altında tarihi rekor beklentisi: JP Morgan hedefi açıkladı

Altında tarihi rekor beklentisi: Dev banka hedefi açıkladı
Öğretmen koca, 3 çocuğu evdeyken eşini ve kayınpederini öldürdü

Çocuklara "Odanıza gidin" dedi, saniyeler sonra vahşet yaşandı
Serdar Ortaç'tan 'Çok hasta' iddialarına yalanlama: Gayet iyiyim, konserlere devam

Ünlü sanatçıyla ilgili endişelendiren iddia! Beklenen açıklama geldi
Nihat Kahveci çileden çıktı: Ne oluyor dedim, büyük hayal kırıklığı

Nihat Kahveci çileden çıktı: Ne oluyor dedim, büyük hayal kırıklığı
Montella'dan mağlubiyet sonrası ilk sözler: Her şeyi denedik ama...

Mağlubiyeti bakın neye bağladı
Bağıra bağıra seslendi! Arda Güler'den maç öncesi tüyleri diken diken eden sözler

Avustralyalı oyuncuların yanında söylediği şeylere beğeni yağıyor