Türk dizileriyle Türkçe öğrendi, sevimli halleri izleyenleri mest etti

Hindistan'da yaşayan 18 yaşındaki Saba, beş yıl önce izlemeye başladığı Türk dizi ve filmleri sayesinde kendi kendine Türkçe öğrendi. Türk kültürüne büyük ilgi duyan genç kız, kısa sürede dili kavrayarak akıcı bir şekilde konuşmaya başladı.

GÖRÜNTÜLER İÇ ISITTI

Dil öğrenmenin kendisi için kolay olduğunu belirten Saba, Türkçe'nin yanı sıra Hintçe, Arapça, İngilizceyi de rahat konuşabiliyor. Türk dizilerine olan sevgisinin onu yeni bir dil öğrenmeye teşvik ettiğini söyleyen genç kız, Türkiye'ye hiç gelmeden Türkçeyi öğrendiğini söyledi. Hindistan'a giden Türklerin paylaşımıyla ortaya çıkan iç ısıtan görüntülerde, Saba "Kiralık Aşk" ve "Aşk Laftan Anlamaz" anlamaz dizilerini bildiğini ifade etti.