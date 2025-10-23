Haberler

Türk Bayrağı Gazze'de dalgalandı, Netanyahu sinirden köpürdü

Türk Bayrağı Gazze'de dalgalandı, Netanyahu sinirden köpürdü
Güncelleme:
Gazze'de Türk bayraklı iş makineleriyle başlayan inşa çalışmaları, İsrail hükümetinin tepkisini çekti. Başbakan Binyamin Netanyahu skandal bir açıklamada bulunarak "Hiçbir Türk'ün Gazze'ye girmediğini ve girmeyeceğini" söyledi. Ancak Türkiye'nin de garantörleri arasında yer aldığı barış anlaşması, Türk ekiplerinin Gazze'ye erişimini şart koşuyor.

Gazze'de savaşın ardından enkaz kaldırma ve yeniden inşa çalışmaları başladı. Molozların arasında, kayıplara ulaşmak ve şehirde yaşamı yeniden başlatmak için görev yapan iş makinelerinin üzerinde Türk bayrağı dalgalandı. İşçiler, bayrağın gölgesinde çalışırken çekilen bu görüntüler kısa sürede sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

İSRAİL'DEN SKANDAL TÜRKİYE ÇIKIŞI

Görüntülerin yayılmasının ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, sert bir açıklama yaparak "Hiçbir Türk'ün Gazze'ye girmediğini ve girmeyeceğini" söyledi. ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance ise, "Kimse İsrail'i zorlayamaz" ifadeleriyle Tel Aviv yönetimine destek verdi. Ancak ABD, Katar, Mısır ve Türkiye'nin garantör olduğu İsrail-Hamas barış anlaşmasına göre Türk insani yardım ekiplerinin Gazze'de faaliyet göstermesi karara bağlanmıştı.

"MUTLAK ZAFER NEREDE?"

İsrail'in Sosyal Eşitlik Bakanı Meirav Cohen, Gazze'de Türk yardım kuruluşlarının faaliyetlerine tepki göstererek, "Netanyahu'nun bahsettiği mutlak zafer nerede?" sözleriyle hükümeti eleştirdi. Buna karşın Netanyahu, "Türk bayrağı taşıyan çalışanların Türk olmadığını, yalnızca yardım örgütünün yeleklerini giydiklerini" iddia etti.

AFAD EKİBİNE GİRİŞ YASAĞI

İsrail Başbakanı Netanyahu, geçen hafta AFAD'ın 81 kişilik arama-kurtarma ekibinin Gazze'ye girişini engellemişti. "Hiçbir Türk'ü Gazze'ye sokmamakta kararlıyım" diyen Netanyahu, Türk askerlerinin olası katılımı konusunda da "Bu konuda çok sert fikirlerim var. Tahmin etmek ister misiniz? Bence biliyorsunuz" ifadelerini kullandı.

Erdem Aksoy
Haberler.com - Dünya
Haberler.com
500

Yorumlar (4)

Haber YorumlarıSarhoş Selim:

Netenyahu Gazze'yi haritadan sildi Filistin'e ve Golan tepelerine el koydu adam BOP projeye sadık. Lüblan'ı her hafta bombalıyor, İran'ın belini kırdı arkasında ABD var niye sinirden köpürsün ki

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarımtb7pjm86c:

netenyahunun bundan haberi var mı Türk bayrağı dalgalanıyor da askeri olarak dalgalansaydı tmm ama saçma haber netenyahunun çokta şeyindeydi ya

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıibrahim hantaş:

yolda giden iş makinesi sanki tank tüfekle girdik öyle bomba haber yapıyonuzki gülmemek elde değil

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAdam Bey:

zion artığı katil köpürdü. chp’ye kalsa çoktaaaaaaan harekat düzenlenmişti ama şimdikiler muhalefetle uğraşıyor.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
