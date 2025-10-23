Türk Bayrağı Gazze'de dalgalandı, Netanyahu sinirden köpürdü

Gazze'de savaşın ardından enkaz kaldırma ve yeniden inşa çalışmaları başladı. Molozların arasında, kayıplara ulaşmak ve şehirde yaşamı yeniden başlatmak için görev yapan iş makinelerinin üzerinde Türk bayrağı dalgalandı. İşçiler, bayrağın gölgesinde çalışırken çekilen bu görüntüler kısa sürede sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

İSRAİL'DEN SKANDAL TÜRKİYE ÇIKIŞI

Görüntülerin yayılmasının ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, sert bir açıklama yaparak "Hiçbir Türk'ün Gazze'ye girmediğini ve girmeyeceğini" söyledi. ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance ise, "Kimse İsrail'i zorlayamaz" ifadeleriyle Tel Aviv yönetimine destek verdi. Ancak ABD, Katar, Mısır ve Türkiye'nin garantör olduğu İsrail-Hamas barış anlaşmasına göre Türk insani yardım ekiplerinin Gazze'de faaliyet göstermesi karara bağlanmıştı.

"MUTLAK ZAFER NEREDE?"

İsrail'in Sosyal Eşitlik Bakanı Meirav Cohen, Gazze'de Türk yardım kuruluşlarının faaliyetlerine tepki göstererek, "Netanyahu'nun bahsettiği mutlak zafer nerede?" sözleriyle hükümeti eleştirdi. Buna karşın Netanyahu, "Türk bayrağı taşıyan çalışanların Türk olmadığını, yalnızca yardım örgütünün yeleklerini giydiklerini" iddia etti.

AFAD EKİBİNE GİRİŞ YASAĞI

İsrail Başbakanı Netanyahu, geçen hafta AFAD'ın 81 kişilik arama-kurtarma ekibinin Gazze'ye girişini engellemişti. "Hiçbir Türk'ü Gazze'ye sokmamakta kararlıyım" diyen Netanyahu, Türk askerlerinin olası katılımı konusunda da "Bu konuda çok sert fikirlerim var. Tahmin etmek ister misiniz? Bence biliyorsunuz" ifadelerini kullandı.