Turistik şehirde suya atlayan turist çift şehirden kovuldu

Venedik'te tatil yapan İngiliz bir çift, Büyük Kanal'a atlayınca tatilleri kabusa döndü.

35 yaşındaki İngiliz adam ve 25 yaşındaki Romanyalı sevgilisi, gondolcular tarafından görülüp polise şikâyet edildi. Polis çifte 390'ar sterlin para cezası kesti ve 48 saat içinde şehirden ayrılmalarını istedi.

Venedik'te kanallara girmek kesinlikle yasak. Hem gondollar hem de motorlu tekneler nedeniyle yüzmek son derece tehlikeli.

Olay, şehirde sık sık gündeme gelen "Venedik Disneyland değil" tartışmalarını yeniden alevlendirdi. Yerel halk, cezaların yetersiz olduğunu söyleyerek daha yüksek para cezaları ve kalıcı yasaklar istedi. Bir kadın sosyal medyada "Artık bu aptallardan bıktım, gittikleri her yerde sorun çıkarıyorlar" diye yazdı.

Aslında bu, ilk kez yaşanan bir olay değil. Daha önce de birçok turist kanallara atlayarak tepki çekmişti. 2023'te bir turist üç katlı bir binadan kanala atlamış, 2016'da ise bir Yeni Zelandalı köprüden atladıktan sonra su taksisine çarpıp ağır yaralanmıştı. 2020'de iki Alman turist Rialto Köprüsü altında yüzdükleri için ceza almıştı.

Venedik yönetimi, bu tür davranışlara karşı artık daha sert önlemler alındığını açıkladı. Sadece bu yıl, binin üzerinde turist kuralları çiğnedikleri için şehirden uzaklaştırıldı. Güvenlikten sorumlu yetkili Elisabetta Pesce, "Venedik'i korumak, hem şehrin onurunu hem de halkın huzurunu korumaktır. Saygısız davranışlara izin vermeyeceğiz" dedi.