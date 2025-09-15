Haberler

Turistik şehirde suya atlayan turist çift şehirden kovuldu

Turistik şehirde suya atlayan turist çift şehirden kovuldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Turistik şehirde suya atlayan turist çift şehirden kovuldu
Haber Videosu

Venedik'te tatil yapan İngiliz bir çift, yasak olmasına rağmen Büyük Kanal'a atladı. Gondolcular tarafından fark edilen çift, polise şikayet edildi ve 390 sterlin para cezasına çarptırıldı. Ayrıca çiftin 48 saat içinde şehirden ayrılması talep edildi. Bu durum, 'Venedik Disneyland değil' tartışmalarını yeniden gündeme getirdi.

Venedik'te tatil yapan İngiliz bir çift, Büyük Kanal'a atlayınca tatilleri kabusa döndü.

35 yaşındaki İngiliz adam ve 25 yaşındaki Romanyalı sevgilisi, gondolcular tarafından görülüp polise şikâyet edildi. Polis çifte 390'ar sterlin para cezası kesti ve 48 saat içinde şehirden ayrılmalarını istedi.

Venedik'te kanallara girmek kesinlikle yasak. Hem gondollar hem de motorlu tekneler nedeniyle yüzmek son derece tehlikeli.

Olay, şehirde sık sık gündeme gelen "Venedik Disneyland değil" tartışmalarını yeniden alevlendirdi. Yerel halk, cezaların yetersiz olduğunu söyleyerek daha yüksek para cezaları ve kalıcı yasaklar istedi. Bir kadın sosyal medyada "Artık bu aptallardan bıktım, gittikleri her yerde sorun çıkarıyorlar" diye yazdı.

Aslında bu, ilk kez yaşanan bir olay değil. Daha önce de birçok turist kanallara atlayarak tepki çekmişti. 2023'te bir turist üç katlı bir binadan kanala atlamış, 2016'da ise bir Yeni Zelandalı köprüden atladıktan sonra su taksisine çarpıp ağır yaralanmıştı. 2020'de iki Alman turist Rialto Köprüsü altında yüzdükleri için ceza almıştı.

Venedik yönetimi, bu tür davranışlara karşı artık daha sert önlemler alındığını açıkladı. Sadece bu yıl, binin üzerinde turist kuralları çiğnedikleri için şehirden uzaklaştırıldı. Güvenlikten sorumlu yetkili Elisabetta Pesce, "Venedik'i korumak, hem şehrin onurunu hem de halkın huzurunu korumaktır. Saygısız davranışlara izin vermeyeceğiz" dedi.

Turistik şehirde suya atlayan turist çift şehirden kovuldu

Haberler.com / Abdullah Teymur - Dünya
Kurultay davasının ertelenmesi sonrası Kılıçdaroğlu cephesinden ilk açıklama

Mahkemenin CHP kararı sonrası Kılıçdaroğlu cephesinden ilk açıklama
CHP kurultay iptali davası ertelendi

CHP kurultay iptali davası ertelendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Yatırım hazırlığı genelgesi Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, kamuda taşlar yerinden oynayacak
İki sistem birleşiyor: Milyonlarca çalışanın maaşından kesinti yapılacak

Milyonlarca çalışanın maaşından her ay kesinti yapılacak
İsrail basınından Netanyahu'ya Türkiye uyarısı: Bedeli çok ağır olur

Netanyahu'yu Türkiye konusunda açık açık uyardılar: Bedeli ağır olur
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yaptığı işi duyanlar şaşkınlığını gizleyemiyor: Aylık 600-700 bin TL kazanıyorum

Yaptığı işi ve kazancını duyanlar şoke oldu: Aylık 600-700 bin TL
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.