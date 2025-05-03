Tunus'ta Eski Başbakan Ali el-Ureyd 34 Yıl Hapis Cezasına Çarptırıldı

Tunus'ta Eski Başbakan Ali el-Ureyd 34 Yıl Hapis Cezasına Çarptırıldı
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Tunus'ta Nahda Hareketi Genel Başkan Yardımcısı Ali el-Ureyd, terörle ilgili suçlamalar nedeniyle 34 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ureyd ve diğer sanıklar, terör örgütü kurma, katılma ve gençleri yurt dışına gönderme suçlarıyla yargılandılar.

TUNUS'ta Nahda Hareketi Genel Başkan Yardımcısı ve eski Başbakan Ali el-Ureyd, terörle ilgili çeşitli suçlamalar nedeniyle yargılandığı davada 34 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Tunus medyasında yer alan haberlere göre, Ureyd ile 8 sanığa 'terör örgütü kurulmasına yardım etmek, ülke toprakları içinde terör örgütüne katılmak ve Tunuslu gençlerin yurt dışına gönderilerek terör örgütüne katılmalarını sağlamak' suçlarının yöneltildiği belirtildi. Ureyd'e bu kapsamda yöneltilen suçlar nedeniyle 34 yıl hapis cezası verildiği bildirildi. Yargılanan diğer sanıkların Fethi el-Beldi, Abdulkerim el-Abidi, Nureddin Ganduz, Lutfi el-Hammami, Hişam es-Saadi, Sami eş-Şaar ve Seyfeddin er-Ras olduğu açıklanırken, sanıkların 18 yıldan 36 yıla kadar değişen hapis cezalarına çarptırıldığı duyuruldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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