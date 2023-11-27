Tunus'ta emniyet güçlerine yönelik saldırıda 20 düzensiz göçmen yakalandı

Tunus'ta emniyet güçlerine yönelik saldırıyla ilgili 20 düzensiz göçmenin yakalandığı bildirildi.

Ülkenin güney kesiminde yer alan Sfaks kentinde Savcı Hişam bin Ayad, yaptığı basın açıklamasında, 24 Kasım'da emniyet güçlerinin düzensiz göçe karşı görevlerinin başındayken saldırıya maruz kalarak araçlarına zarar verildiğini belirtti.

Olaylarda 4 emniyet görevlisinin yaralandığına işaret eden Bin Ayad, 20 Afrikalı düzensiz göçmenin emniyet güçlerine yönelik saldırıya karıştıkları şüphesiyle gözaltına alındıklarını duyurdu.

Bin Ayad, olayla ilgili 2 Tunus vatandaşının da gözaltına alındığı bilgisini verdi.

Afrikalı bir grup düzensiz göçmenin Tunus'ta emniyet güçlerine ait aracı saldırarak yakmaya çalıştığına ilişkin sosyal medyada görüntüler paylaşılmıştı.

Her yıl binlerce Afrikalı düzensiz göçmen, daha iyi bir yaşam umuduyla Akdeniz üzerinden Avrupa'ya ulaşmak için Libya ve Cezayir'e sınırı olan Tunus'a geliyor.

Orta Akdeniz'deki düzensiz göç rotası üzerinde yer alan İtalya'nın Kuzey Afrika'ya en yakın kara parçası Lampedusa Adası, Tunus kıyılarına yaklaşık 130 kilometre uzaklıkta bulunuyor.

Tunus'un Sfaks kenti, düzensiz göçmenlerin Lampedusa'ya ulaşma çabaları için sıklıkla geldiği noktaların arasında öne çıkıyor.