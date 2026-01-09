Tump: İran'da insanlar öldürülürse müdahale ederiz

İran'da yerel para biriminin döviz kurlarındaki önlenemez düşüşü ve hayat pahalılığı nedeniyle başlayan protestolar dinmedi. Göstericiler işle güvenlik güçleri arasında sert çatışmalar yaşanırken, ABD Başkanı Donald Trump'tan yeni bir açıklama geldi.

TRUMP: İRAN'DA İNSANLAR ÖLDÜRÜLÜRSE VURURUZ

Beyaz Saray'da basın toplantısında konuşan Trump, İran vurmakla tehdit etti. Trump, "İran'da insanlar öldürülürse müdahale ederiz, vururuz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Trump, bir önceki açıklamasında da İran'a tehditler savurmuştu. İran'da geçmişte insanların "acımasızca vurulduğunu" savunan Trump, "Sert oynadılar. Bunu (yeniden) yaparlarsa, onları çok sert vuracağız. Onları sert vurabiliriz. Bunu yapmaya hazırız." demişti.

Ayrıntılar geliyor...