Tump: İran'da insanlar öldürülürse müdahale ederiz

ABD Başkanı Donald Trump, ekonomik sebeplerle düzenlenen protestoların şehirleri yangın yerine çevirdiği İran'a en net tehdidini savurdu. Trump, "İran'da insanlar öldürülürse müdahale ederiz, vururuz." dedi.

İran'da yerel para biriminin döviz kurlarındaki önlenemez düşüşü ve hayat pahalılığı nedeniyle başlayan protestolar dinmedi. Göstericiler işle güvenlik güçleri arasında sert çatışmalar yaşanırken, ABD Başkanı Donald Trump'tan yeni bir açıklama geldi.

TRUMP: İRAN'DA İNSANLAR ÖLDÜRÜLÜRSE VURURUZ

Beyaz Saray'da basın toplantısında konuşan Trump, İran vurmakla tehdit etti. Trump, "İran'da insanlar öldürülürse müdahale ederiz, vururuz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Trump, bir önceki açıklamasında da İran'a tehditler savurmuştu. İran'da geçmişte insanların "acımasızca vurulduğunu" savunan Trump, "Sert oynadılar. Bunu (yeniden) yaparlarsa, onları çok sert vuracağız. Onları sert vurabiliriz. Bunu yapmaya hazırız." demişti.

