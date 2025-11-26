TUI'den Bodrum'a Direkt Uçuş Müjdesi!

Haber: İlhan Baba

(NÜRNBERG) – Avrupa'nın önde gelen turizm şirketlerinden TUI, AJet ile yaptığı iş birliği kapsamında 2026 yaz sezonunda Nürnberg'den Türkiye'nin gözde tatil merkezi Bodrum'a direkt uçuş başlatıyor.

27 Haziran 2026'dan itibaren başlayacak seferler, AJet filosundaki uçaklarla gerçekleştirilecek. TUI, Türkiye'deki en geniş turizm portföyüne sahip operatörlerden biri olarak, Bodrum'u paket tatil destinasyonu olarak öne çıkarmayı hedefliyor.

Yeni hat kapsamında yolcular, sadece uçuş değil, otel ve transfer hizmetlerini de içeren avantajlı paketlerden faydalanabilecek. Ege'nin turkuaz koyları, modern plaj kulüpleri ve tarihi dokusuyla "Türkiye'nin St. Tropez'i" olarak tanımlanan Bodrum, direkt seferler sayesinde tatilciler hem zamandan hem de günden tasarruf edebilecek.